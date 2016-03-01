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حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 1/ 3/2016

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حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 1/ 3/2016 حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 1/ 3/2016

برج القوس على الصعيد المهنى:
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صعود وهبوط يعانى منه أبناء هذا البرج فى هذه المرحلة خاصة على المستوى العملى، فأحيانا النشاط يملئهم ويسيطر على أدائهم وأحيانا أخرى يتراجع مستواهم وينتابهم نوع من التراخى والتراجع فى العمل، لكن لا داعى للقلق فكلها أعراض زائلة وسيعودون إلى الاستقرار مرة أخرى.

على الصعيد العاطفي:
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الحب سيكون محركهم الوحيد والدافع الأساسى الذى من خلاله يستطيعون التخلص من أى مشاكل قد تواجههم فى باقية مجالات الحياة، لذلك يجب أن تمسكوا بحبهم خاصة إذا كان حقيقيا.

برج القوس على الصعيد الصحى:
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الصحة نعمة فلا يجب أن تهدرها فى أمور لست بحاجة إليها مثل السهر وباقية ملذات الحياة لذلك يجب أن تكون أكثر حرصا عليها وتبتعد عن أى شىء يضر بها.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:
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للأسف بعض المشاكل ستواجه أبناء هذا البرج سواء على المستوى العملى أو العاطفى أو حتى الصحى لكن الصبر سيكون مفتاح حل الأزمة.

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مصر 365

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