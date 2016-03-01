أخبار عاجلة

ابطال عبوة مشبوهة في اوسلو -
الخارجية تطلق دعوة على توتير للتضامن في مواجهة الإرهاب بعد انفجار طنطا -
بالصور.. توافد المواطنين على كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
محافظ الغربية: الأمن شغال.. والإرهاب يختار أماكن ذات تواجد أمني قليل -
خلال أسبوع واحد... تحرير 237 مخالفة تموينية بسوهاج -
بالصور.. ميناء الإسكندرية يستقبل 2366 سائحًا -
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 31 مواطنا من الضفة الغربية غالبيتهم من القدس -
مقتل تسعة شرطيين أفغان في اعتداء -
انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا (تغطية خاصة) -
قرار عاجل من الرئيس السيسي بعد حادث انفجار كنيسة مارجرجس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 1 مارس

Google+ Print
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 1 مارس حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 1 مارس

على الصعيد المهنى....


>تحاول أن تتجاوز الصعاب التى تواجهك على صعيد العمل ثابر حتى تصل إلى ما تريد، حاول أن تعمل على كسب كثير من المعلومات العامة التى ستساعدك كثيرا فى الإثراء فى مجالك ، تحاول طوال الوقت تجنب المشاكل وهذا من الأمور الجيدة فليس من الحكمة الانغماس فى بعض المواقف التى ليس لها معنى سوى استنزاف طاقتك ، حاول إلا تستسلم للعقبات واجعل لديك دائما خطط مستقبلية تطمح لتحقيقها.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى..


>على الرغم من أن الحب يدق الأبواب ولكن ليست هذه الفرصة التى تنظرها، حاول أن تتجنب المشاكل التى تعرضت لها سابقا ولا تجعل قلبك مزار لكل عابر سبيل فقط عليك فتح الباب لمن يستحق حتى لا تندم على الاختيار السيئ فدائما اجعل لك قرارا ثابتا حتى تحسن الاختيار.

على الصعيد الصحى..


>حاول أن تستمع إلى نصائح الطبيب فى حل مشاكل الصحية التى تعرضت لها مؤخرا، لا تتوقع أن تحل من نفسها فالصحة الجيدة تحتاج إلى عناية فائقة، حاول أن تمارس الرياضة واعمل على إنقاص وزنك فى الفترة القادمة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..


>تكون الفترة القادمة مليئة بالأعمال التى عليك إنجازها فقد أضعت كثيرا من وقتك هباء، لا تتمهل بل أعمل بكل طاقتك للوصول إلى أهدافك فى الفترة القادمة، حاول أن تجعل للأسرة فى حياتك محطة حتى لا تقضى وقتك فى العمل فقط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى