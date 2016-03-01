حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 1 مارس

برج الجوزاء على الصعيد المهنى....

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>تحاول أن تتجاوز الصعاب التى تواجهك على صعيد العمل ثابر حتى تصل إلى ما تريد، حاول أن تعمل على كسب كثير من المعلومات العامة التى ستساعدك كثيرا فى الإثراء فى مجالك ، تحاول طوال الوقت تجنب المشاكل وهذا من الأمور الجيدة فليس من الحكمة الانغماس فى بعض المواقف التى ليس لها معنى سوى استنزاف طاقتك ، حاول إلا تستسلم للعقبات واجعل لديك دائما خطط مستقبلية تطمح لتحقيقها.>على الرغم من أن الحب يدق الأبواب ولكن ليست هذه الفرصة التى تنظرها، حاول أن تتجنب المشاكل التى تعرضت لها سابقا ولا تجعل قلبك مزار لكل عابر سبيل فقط عليك فتح الباب لمن يستحق حتى لا تندم على الاختيار السيئ فدائما اجعل لك قرارا ثابتا حتى تحسن الاختيار.>حاول أن تستمع إلى نصائح الطبيب فى حل مشاكل الصحية التى تعرضت لها مؤخرا، لا تتوقع أن تحل من نفسها فالصحة الجيدة تحتاج إلى عناية فائقة، حاول أن تمارس الرياضة واعمل على إنقاص وزنك فى الفترة القادمة.>تكون الفترة القادمة مليئة بالأعمال التى عليك إنجازها فقد أضعت كثيرا من وقتك هباء، لا تتمهل بل أعمل بكل طاقتك للوصول إلى أهدافك فى الفترة القادمة، حاول أن تجعل للأسرة فى حياتك محطة حتى لا تقضى وقتك فى العمل فقط.