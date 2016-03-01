حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 1/ 3/2016

برج الحوت على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الحوت على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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بعض المشاكل ستسيطر على هذا البرج وستعيق من تقدمه فى تلك الفترة، لكنها لم تبق كثيرا وستزول مع الوقت وسيعودون إلى أماكنهم ومكانتهم المعهودة، لكن يجب أن لا يثقون بأحد داخل العمل حتى يتجنبوا الفخاخ المنصوبة لهم.على الرغم من بعض المشاعر الناعمة التى قد تقتحم عالمهم الخاص، إلا أنهم يجب أن لا يثقوا بهذا الشعور، فربما تكون مشاعر كاذبة وربما تكون مجرد كذبة لا يفضل أن يتورطوا بها حتى لا يعودوا خاسرين.يجب أن ترضخوا لتعاليم الطبيب وتخضعون للفحوصات الطبية حتى تكونوا مطمئنين على صحتكم العامة.للأسف بعض المشاكل ستواجه أبناء هذا البرج سواء على المستوى العملى أو العاطفى أو حتى الصحى لكن الصبر سيكون مفتاح حل الأزمة.