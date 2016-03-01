حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 1/ 3/2016

برج الحوت على الصعيد المهنى:
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بعض المشاكل ستسيطر على هذا البرج وستعيق من تقدمه فى تلك الفترة، لكنها لم تبق كثيرا وستزول مع الوقت وسيعودون إلى أماكنهم ومكانتهم المعهودة، لكن يجب أن لا يثقون بأحد داخل العمل حتى يتجنبوا الفخاخ المنصوبة لهم.
على الصعيد العاطفى:
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على الرغم من بعض المشاعر الناعمة التى قد تقتحم عالمهم الخاص، إلا أنهم يجب أن لا يثقوا بهذا الشعور، فربما تكون مشاعر كاذبة وربما تكون مجرد كذبة لا يفضل أن يتورطوا بها حتى لا يعودوا خاسرين.
برج الحوت على الصعيد الصحى:
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يجب أن ترضخوا لتعاليم الطبيب وتخضعون للفحوصات الطبية حتى تكونوا مطمئنين على صحتكم العامة.
توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:
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للأسف بعض المشاكل ستواجه أبناء هذا البرج سواء على المستوى العملى أو العاطفى أو حتى الصحى لكن الصبر سيكون مفتاح حل الأزمة.
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شبكةعيونالإخبارية
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