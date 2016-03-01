أخبار عاجلة

ابطال عبوة مشبوهة في اوسلو -
الخارجية تطلق دعوة على توتير للتضامن في مواجهة الإرهاب بعد انفجار طنطا -
بالصور.. توافد المواطنين على كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
محافظ الغربية: الأمن شغال.. والإرهاب يختار أماكن ذات تواجد أمني قليل -
خلال أسبوع واحد... تحرير 237 مخالفة تموينية بسوهاج -
بالصور.. ميناء الإسكندرية يستقبل 2366 سائحًا -
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 31 مواطنا من الضفة الغربية غالبيتهم من القدس -
مقتل تسعة شرطيين أفغان في اعتداء -
انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا (تغطية خاصة) -
قرار عاجل من الرئيس السيسي بعد حادث انفجار كنيسة مارجرجس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 1/ 3/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 1/ 3/2016 حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 1/ 3/2016

على الصعيد المهنى:
>

بعض المشاكل ستسيطر على هذا البرج وستعيق من تقدمه فى تلك الفترة، لكنها لم تبق كثيرا وستزول مع الوقت وسيعودون إلى أماكنهم ومكانتهم المعهودة، لكن يجب أن لا يثقون بأحد داخل العمل حتى يتجنبوا الفخاخ المنصوبة لهم.

على الصعيد العاطفى:
>

على الرغم من بعض المشاعر الناعمة التى قد تقتحم عالمهم الخاص، إلا أنهم يجب أن لا يثقوا بهذا الشعور، فربما تكون مشاعر كاذبة وربما تكون مجرد كذبة لا يفضل أن يتورطوا بها حتى لا يعودوا خاسرين.

برج الحوت على الصعيد الصحى:
>

يجب أن ترضخوا لتعاليم الطبيب وتخضعون للفحوصات الطبية حتى تكونوا مطمئنين على صحتكم العامة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:
>

للأسف بعض المشاكل ستواجه أبناء هذا البرج سواء على المستوى العملى أو العاطفى أو حتى الصحى لكن الصبر سيكون مفتاح حل الأزمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى