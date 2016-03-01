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حظك اليوم برج الأسد اليوم الثلاثاء 1 / 3/2016

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حظك اليوم برج الأسد اليوم الثلاثاء 1 / 3/2016 حظك اليوم برج الأسد اليوم الثلاثاء 1 / 3/2016

برج الأسد على الصعيد المهنى:


>فرص جديدة تنفتح أمامك فى مجال عملك، كن حريصا على الاستفادة منها قدر الإمكان، واحذر من بعض الأصدقاء فى محيطك فقد يتولد لديهم بعضا من مشاعر الغيرة، أنت بحاجة لأن تدرك أهمية إنهاء الأفكار بشكل صحيح فهمها كانت رائعة النهاية الخاطئة قد تدمرها.

على الصعيد العاطفى:


>قبل أن تطلب المحبة من الآخرين عليك أن تحب نفسك أولا، حان الوقت أن تستمع لصوتك الداخلى وتعطى نفسك الحب والاحترام الذى تستحقه، وعنها لن تضطر إلى الخروج بحثا عن الحب ولكن ثقتك فى نفسك هى من ستجلبه إليك.
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>برج الأسد على الصعيد الصحى:


>تشعر بنشاط كبير هذا اليوم وتكون على قدر المسئولية، لتحمل أعباء من حولك، تستمع بصحة جسدية جيدة جدا اليوم فهو يوم مناسب للرياضيين والأشخاص ذات الصلة بالأعمال الرياضية لتحقيق نجاحات.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:


>يوم يصلح للتأمل وإعادة ترتيب أوراقك، حدد أولوياتك للفترة القادمة ومن الممكن أن تستفيد بشريكك وأصدقائك المقربين، وليس هناك أى ضرر من تبنى أولويات جديدة.

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مصر 365

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