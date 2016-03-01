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حظك اليوم لبرج السرطان الثلاثاء 2016/3/1

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حظك اليوم لبرج السرطان الثلاثاء 2016/3/1 حظك اليوم لبرج السرطان الثلاثاء 2016/3/1

لبرج السرطان :
>على الصعيد المهنى:


>تميزك فى عملك، ومثابرتك، وإصرارك وجدك واجتهادك، كل هذه عوامل ستفتح أمامك الكثير من الفرص، المهم أن تعرف كيف تغتنم هذا الفرص، وألا تضيعها.

على الصعيد العاطفي:
>

عندما تشعر أن شريك حياتك يبتعد عنك رويداً رويداً، فلا تحزن وتبتعد أنت الآخر، فكل ما يريد هو أن تشاركه اهتماماته، وتسأله عما به؟، وإن لم يجد ذلك منك، ستنشأ فجوة كبيرة جداً بينكم.

على الصعيد الصحى:
>

عندما يعتمد عملك بالأساس على المجهود البدنى، لذلك يجب عليك أن تهتم بصحتك لمواصلة عملك، فالأكل الجيد، والنوم لـ7 ساعات، وشرب الكثير من المياه، هذا كله سيساعدك على الإنجاز فى عملك.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان :
>

التوازن هو سر السعادة، فإن غلب جانب من جوانب حياتك على الجانب الآخر، فهذا يسبب لك التعاسة، أما إذا تمكنت من تحقيق التوازن بين جوانب حياتك المختلفة فأنت تضع أقدامك على أعتاب السعادة.

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مصر 365

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