برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 1\3\2016

برج الحمل على الصعيد المهنى: اليوم لديك بداية رائعة، قد تكون عُرضت عليك ترقية مهمة وجديدة والأسعد حظا قد تتلقى فرص رائعة لعمل جديد، تبدو الأمور المالية أفضل معك، حاول تحسين علاقتك بمديرك فى العمل.

على الصعيد العاطفى: لقد حان الوقت أن تفتح مع شريك حياتك مشاكل عالقة بينكم، عليك مواجهة أسرارك والمخاوف الخاصة بك، إن وجدت، يعتقد شريكك أن المشاركة بينكما ستجعل العلاقة أفضل، تحسن ملحوظ فى علاقتك بشريك حياتك.

الحمل على الصعيد الصحى: إيلاء الاهتمام لأولئك الذين يعانون من المرض فى العمل ضرورى، تجنب إجراء اتصالات مع الهاتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة أو غيرها من المعدات التى قد تستخدم فى العمل، فيمكن انتقال عدوى لك بسهولة جدا، خاصة فيما يتعلق بالأمراض الجلدية، ننصحك بالذهاب إلى طبيبك الخاص للكشف والاطمئنان على تنفسك.!

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل: سوف يتم معالجة عدد من الالتزامات المتنوعة من جميع الجبهات اليوم، كن مستعدا للوفاء بالتزاماتك الاجتماعية والمالية والشخصية الخاصة بك، عليك زيارة عائلتك وأصدقائك وزملائك فى أقرب وقت، كنت أكثر قدرة على التعامل مع هذه الضغوط، وسوف يتم مساعدة عدد من الناس اليوم مع كل من الكلمات والأفعال.