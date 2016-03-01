برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 1\3\2016

برج الدلو على الصعيد المهنى: هناك احتمال قوى أن يسوء فهم زملائك عنك فى العمل اليوم، ولكن يجب الحرص على عدم انتقاد زملاء العمل الخاص بك، من المحتمل أن تحدث مشادات بينك وبين زملائك فى العمل، يجب أن تعمل بوعى لتجنب هذا الأمر، لأنه سيخلق ضغوطا إضافية لا داعى لها فى مكان عملك بل وربما يؤثر على صحتك.

على الصعيد العاطفى: يشار إلى تغييرات كبيرة على جبهة العلاقة اليوم، وبعض حادث أو معلومات تساعدك على فهم التصرفات المحيرة لشريكك الأسبوع الماضى، وسوف تكون قادرة على تقييم العلاقة الخاصة بك فى ضوء هذه المعلومات، ستلتقى شخصا مثيرا للاهتمام اليوم..

الدلو على الصعيد الصحى: إذا كنت واعيا بشأن صحتك، فأنت ذاهب إلى التمتع بيوم ممتاز تجنب تناول الأطعمة السريعة، اليوم ستحدث تقلصات فى معدتك، قد يكلفك جهدا كبيرا للتخلى عن العادات السيئة والإدمان واعتماد أسلوب حياة أكثر صحة، حاول الحفاظ على صحتك اليوم.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو: كنت فى حالة جيدة ومليئة بالاهتمام، عقلك يعمل بنشاط ويحفزك أن تأتى باستمرار بأفكار واستراتيجيات جديدة، حتى هذا اليوم يمكن أن يكون مثمرا للغاية بالنسبة لك، لكن كل هذا يمكن أن يفسد إذا كنت لا تأخذ الأمور الصحية بعين الاعتبار.