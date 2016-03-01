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حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 1 / 3/2016

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حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 1 / 3/2016 حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 1 / 3/2016

على الصعيد المهنى:
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مررت بفترة عصيبة مؤخرا فى محيط عملك، اليوم هو بدأ زوال تلك العاصفة حيث تبدأ فى فترة جديدة وتتصالح مع رؤسائك، حاول استغلال ذلك والتفانى فى عملك هذه الفترة، من الممكن أن تحصل على مكافئة مالية غير متوقعة.

على الصعيد العاطفى:
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كنت تعطى الأولوية فى الفترة السابقة لشريكك، أنت الآن فى حاجة إلى أن تكرس وقتك لحياتك المهنية، حاول دائما أن توازن ما بين حياتك العملية والعاطفية حتى لا تؤثر إحداهما على الأخرى.

برج العقرب على الصعيد الصحى:
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كنت فى ذروة صحتك الجسدية والعقلية اليوم، حيث يختفى الإجهاد والتوتر الذى سيطر عليك لفترات طويلة، هناك شعور من الطاقة يملأ عقلك وجسمك ومن الممكن أن تستفيد من ذلك فى الذهاب إلى إحدى الصالات الرياضية.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
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هناك الكثير من الأمور تدور حولك تتسبب فى ضياع وقتك وتركيزك، عليك الانتباه جيدا ولا تضيع وقتك ومجهودك فى أمور ليس لها أهمية، مفتاح النجاح بالنسبة لك بدئًا من اليوم هو تحديد أولوياتك.

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مصر 365

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