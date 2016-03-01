حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 1 / 3/2016

برج العقرب على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفى:

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برج العقرب على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

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مررت بفترة عصيبة مؤخرا فى محيط عملك، اليوم هو بدأ زوال تلك العاصفة حيث تبدأ فى فترة جديدة وتتصالح مع رؤسائك، حاول استغلال ذلك والتفانى فى عملك هذه الفترة، من الممكن أن تحصل على مكافئة مالية غير متوقعة.كنت تعطى الأولوية فى الفترة السابقة لشريكك، أنت الآن فى حاجة إلى أن تكرس وقتك لحياتك المهنية، حاول دائما أن توازن ما بين حياتك العملية والعاطفية حتى لا تؤثر إحداهما على الأخرى.كنت فى ذروة صحتك الجسدية والعقلية اليوم، حيث يختفى الإجهاد والتوتر الذى سيطر عليك لفترات طويلة، هناك شعور من الطاقة يملأ عقلك وجسمك ومن الممكن أن تستفيد من ذلك فى الذهاب إلى إحدى الصالات الرياضية.هناك الكثير من الأمور تدور حولك تتسبب فى ضياع وقتك وتركيزك، عليك الانتباه جيدا ولا تضيع وقتك ومجهودك فى أمور ليس لها أهمية، مفتاح النجاح بالنسبة لك بدئًا من اليوم هو تحديد أولوياتك.