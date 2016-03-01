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حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 1 مارس

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حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 1 مارس حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 1 مارس

برج الجدى على الصعيد المهنى....


>يتميز مواليد برج الجدى أن لهم دورا كبيرا فى مجال عملهم ويرون أن الحياة قصيرة وعليهم الاستفادة بكل دقيقة، حاول أن تشارك زملاءك فى العمل أنشطتهم ولا تكن منعزلا عنهم فأنت شخصية اجتماعية ولكن ينقصها الجرأة، لا تترد فى أخذ قرارات تتعقل بأولية التنفيذ فدائما العمل السريع يكون أكثر فائدة فى العمل المؤسسى.

برج الجدى على الصعيد العاطفى..


>تحاول أن تجذب الحبيب إلى دائرة حياتك حتى يكون عنصرا فعالا فيها، ولكنه لا يبذل الجهد المطلوب حتى يلعب هذا الدور، عليك أن تحسم الموقف مواجهته بعيوبه ربما يحاول إصلاحها فلا يوجد علاقة تسير من طرف واحد بل يجب أن يكون هناك تبادل للأدوار ويكون هناك عملة أخذ وعطاء مستمرة.
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>على الصعيد الصحى..


>أنت إنسان يحاول أن يحافظ على صحته بشكل جيد طوال الوقت، فأنت تعلم جيدا أن العقل السليم فى الجسم السلم ، لا تتهاون فى حقوقك الصحية وتجنب تقلبات الجو حتى لا تصاب بالبرد فى الأيام القادمة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..


>تتوقع لك الأبراج مزيد من التقدم فى حياتك العملية وقريبا تحقق نجاح كبير يثمر فى المستقبل عن طفرة فى مشوارك العملى ، عليك الاستعداد لتكون شخص ذو منصب مرموق فى المستقبل ، لا تتراجع عن قرارتك التى أتخذتها فى حسم بعض الأمور المعلقة فهذا أفضل من التردد والاختباء خلف قرارات ضعيفة

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مصر 365

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