حظك اليوم توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 1 مارس 2016

حظك اليوم برج الأسد الاثنين 1 / 3/2016

>برج الأسد على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

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برج الأسد على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

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>فرص جديدة تنفتح أمامك فى مجال عملك، كن حريصا على الاستفادة منها بقدر الإمكان، واحذر من بعض الأصدقاء فى محيطك فقد يتولد لديهم بعض من مشاعر الغيرة، أنت بحاجة لأن تدرك أهمية إنهاء الأفكار بشكل صحيح فهمها كانت رائعة النهاية الخاطئة قد تدمرها.قبل أن تطلب المحبه من الآخرين عليك أن تحب نفسك أولا، حان الوقت أن تستمع لصوتك الداخلى وتعطى نفسك الحب والاحترام الذى تستحقه، وعنها لن تضطر إلى الخروج بحثا عن الحب ولكن ثقتك فى نفسك هى من ستجلبه إليك.تشعر بنشاط كبير هذا اليوم وتكون على قدر المسئولية لتحمل أعباء من حولك، تستمع بصحة جسدية جيدة جدا اليوم فهو يوم مناسب للرياضيين والأشخاص ذات الصلة بالأعمال الرياضية لتحقيق نجاحات.يوم يصلح للتأمل وإعادة ترتيب أوراقك، حدد أولوياتك للفترة القادمة ومن الممكن أن تستفيد بشريكك وأصدقائك المقربين، وليس هناك أى ضرر من تبنى أولويات جديدة.

برج الحمل على الصعيد المهنى: اليوم لديك بداية رائعة، قد تكون عُرضت عليك ترقية مهمة وجديدة والأسعد حظا قد تتلقى فرص رائعة لعمل جديد، تبدو الأمور المالية أفضل معك، حاول تحسين علاقتك بمديرك فى العمل.

>على الصعيد العاطفى: لقد حان الوقت أن تفتح مع شريك حياتك مشاكل عالقة بينكم، عليك مواجهة أسرارك والمخاوف الخاصة بك، إن وجدت، يعتقد شريكك أن المشاركة بينكما ستجعل العلاقة أفضل،تحسن ملحوظ فى علاقتك بشريك حياتك..

>الحمل على الصعيد الصحى: إيلاء الاهتمام لأولئك الذين يعانون من المرض فى العمل ضرورى، تجنب إجراء اتصالات مع الهاتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة أو غيرها من المعدات التى قد تستخدم فى العمل، فيمكن انتقال عدوى لك بسهولة جدا، خاصة فيما يتعلق بالأمراض الجلدية، ننصحك بالذهاب إلى طبيبك الخاص للكشف والاطمئنان على تنفسك.!

>توقعات علماء الفلك لبرج الحمل: سوف يتم معالجة عددا من الالتزامات المتنوعة من جميع الجبهات اليوم، كن مستعدا للوفاء بالتزاماتك الاجتماعية والمالية والشخصية الخاصة بك، عليك زيارة عائلتك وأصدقائك وزملائك فى أقرب وقت، كنت أكثر قدرة على التعامل مع هذه الضغوط، وسوف يتم مساعدة عدد من الناس اليوم مع كل من الكلمات والأفعال.

برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 1\3\2016

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حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 1 مارس

>برج الجدى على الصعيد المهنى

برج الجدى على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

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حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 1مارس

>برج الجوزاء على الصعيد المهنى..

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

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حظك اليوم لبرج الثور الثلاثاء 2016/3/1

>حظك اليوم لبرج الثور :

>على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

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على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الثور :

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حظك اليوم لبرج السرطان الثلاثاء 2016/3/1

>حظك اليوم لبرج السرطان :

>على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

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على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان :

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حظك اليوم برج العذراء 1/3 /2016

>العذراء على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

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برج العذراء على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 1/3 /2016

>الميزان على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

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برج الميزان على الصعيد الصحى:

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توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان:

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حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 1/ 3/2016

>برج الحوت على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

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برج الحوت على الصعيد الصحى

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 1 / 3/2016

>برج العقرب على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج العقرب على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

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حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 1/ 3/2016

>برج الجمعة على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

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برج القوس على الصعيد الصحى

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توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

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برج الدلو على الصعيد المهنى: هناك احتمال قوى أن يسوء فهم زملاؤك عنك فى العمل اليوم، ولكن يجب الحرص على عدم انتقاد زملاء العمل الخاص بك، من المحتمل أن تحدث مشادات بينك وبين زملاؤك فى العمل، يجب أن تعمل بوعى لتجنب هذا الأمر لأنه سيخلق ضغوطا إضافية لا داعى لها فى مكان عملك بل وربما يؤثر على صحتك.>على الصعيد العاطفى: يشار إلى تغييرات كبيرة على جبهة العلاقة اليوم، وبعض حادث أو معلومات تساعدك على فهم التصرفات المحيرة لشريكك الأسبوع الماضى، وسوف تكون قادرة على تقييم العلاقة الخاصة بك فى ضوء هذه المعلومات، ستلتقى شخصا مثير للاهتمام اليوم...>الدلو على الصعيد الصحى: إذا كنت واعيا بشأن صحتك، فأنت ذاهب الى التمتع بيوم ممتاز تجنب تناول الأطعمة السريعة، اليوم ستحدث تقلصات فى معدتك، قد يكلفك جهدا كبيرا للتخلى عن عادات والإدمان السيئة السابقة واعتماد أسلوب حياة أكثر صحة، حاول الحفاظ على صحتك اليوم.>توقعات علماء الفلك لبرج الدلو : كنت فى حالة جيدة ومليئة بالاهتمام، عقلك يعمل بنشاط ويحفزك أن تأتى باستمرار بأفكار واستراتيجيات جديدة، حتى هذا اليوم يمكن أن يكون مثمرا للغاية بالنسبة لك، لكن كل هذا يمكن أن يفسد إذا كنت لا تأخذ الأمور الصحية بعين الاعتبار.>يتميز مواليد برج الدى أن يكون لهم دور كبير فى مجال عملهم يرون أن الحياة قصيرة وعليهم الاستفادة بكل دقيقة، حاول أن تشارك زملائك فى العمل أنشطتهم ولا تكن منعزل عنهم فأنت شخصية اجتماعية ولكن ينقصها الجرأة، لا تترد فى اخذ قرارات تتعقل بأولية التنفيذ فدائما العمل السريع يكون أكثر فائدة فى العمل المؤسسى.تحاول أن تجذب الحبيب إلى دائرة حياتك حتى يكون عنصر فعال فيها، ولكنة لا يبذل الجهد المطلوب حتى يلعب هذا الدور، عليك أن تحسم الموقف مواجهته بعيوبه ربما يحاول إصلاحها فلا يوجد علاقة تسير من طرف واحد بل يجب أن يكون هناك تبادل للأدوار ويكون هناك عملة أخذ وعطاء مستمرة .أنت انسان يحاول أن يحافظ على صحته بشكل جيد طوال الوقت، فأنت تعلم جيدا أن العقل السليم فى الجسم السلم، لا تتهاون فى حقوقك الصحية وتجنب تقلبات الجو حتى لا تصاب بالبرد فى الأيام القادمة .تتوقع لك الأبراج مزيد من التقدم فى حياتك العملية وقريبا تحقق نجاح كبير يثمر فى المستقبل عن طفرة فى مشوارك العملى، عليك الاستعداد لتكون شخص ذو منصب مرموق فى المستقبل، لا تتراجع عن قراراتك التى اتخذتها فى حسم بعض الأمور المعلقة فهذا أفضل من التردد والاختباء خلف قرارات ضعيفة>تحاول أن تتجاوز الصعاب التى تواجهك على صعيد العمل ثابر حتى تصل إلى ما تريد، حاول أن تعمل على كسب كثير من المعلومات العامة التى ستساعدك كثيرا فى الإثراء فى مجالك، تحاول طوال الوقت تجنب المشاكل وهذا من الأمور الجيدة فليس من الحكمة الانغماس فى بعض المواقف التى ليس لها معنى سوى استنزاف طاقتك، حاول إلا تستسلم للعقبات وأجعل لديك دائما خطط مستقبلية تطمح لتحقيقها .على الرغم من أن الحب يدق الأبواب ولكن ليست هذه الفرصة التى تنظرها، حاول أن تتجنب المشاكل التى تعرضت لها سابقا ولا تجعل قلبك مزار لكل عابر سبيل فقط عليك فتح الباب لمن يستحق حتى لا تندم على الاختيار السيئ فدائما أجعل لك قرار ثابت حتى تحسن الاختيار.حاول أن تستمع إلى نصائح الطبيب فى حل مشاكل الصحية التى تعرضت لها مؤخرا، لا تتوقع أن تحل من نفسها فالصحة الجيدة تحتاج إلى عناية فائقة، حاول أن تمارس الرياضة واعمل على إنقاص وزنك فى الفترة القادمة .تكون الفترة القادمة مليئة بالأعمال التى عليك انجازها فقد أضعت كثير من وقتك هباء، لا تتمهل بل أعمل بكل طاقتك للوصول إلى أهدافك فى الفترة القادمة، حاول أن تجعل للأسرة فى حياتك محطة حتى لا تقضى وقتك فى العمل فقط.>عليك أن تجلس مع نفسك جلسة تقييم للنفس، فعليك أن تعرف ماذا حققت فى عملك، كى تستطيع أن تمضى قدماً نحو مزيد من النجاح، لا تترك نفسك للف فى الساقية، دون أن تعرف أين أنت، وإلى أى وجهة ستذهب.إن شعرت أنك تستمر فى علاقتك العاطفية، بسبب عطفك على الشخص لا حبك له، فأنت بذلك تهدر عمرك وعمره، فكل ما عليك لتشعر بالسعادة أن تصارح شريك حياتك أنك لا تستطيع الاستمرار، وهو حتماً سيقدر ذلك.عليك إعادة النظر فى النظام الغذائى الخاص بك، فيجب عليك تناول وجبات صحية، وشرب الكثير من المياه، للإبقاء على ضغط الدم تحت السيطرة، بالإضافة لعلاج مشاكل الجهاز الهضمىإن قمت بالبحث داخل نفسك، ستجد الكثير من القدرات المختبئة والتى لا تعرفها أنت نفسك، لست بحاجة لمساعدة من أحد كى تكتشفها، فإن جلست مع نفسك، ستعلم كل نقاط قوتك، والتى يمكنك استغلالها على أكمل وجه.>تميزك فى عملك، ومثابرتك، وإصرارك وجدك واجتهادك، كل هذه عوامل ستفتح أمامك الكثير من الفرص، المهم أن تعرف كيف تغتنم هذا الفرص، وألا تضيعها.عندما تشعر أن شريك حياتك يبتعد عنك رويداً رويداً، فلا تحزن وتبتعد أنت الآخر، فكل ما يريد هو أن تشاركه اهتماماته، وتسأله عما به؟، وإن لم يجد ذلك منك، ستنشأ فجوة كبيرة جداً بينكم.عندما يعتمد عملك بالأساس على المجهود البدنى، لذلك يجب عليك أن تهتم بصحتك لمواصلة عملك، فالأكل الجيد، والنوم لـ 7 ساعات، وشرب الكثير من المياه، هذا كله سيساعدك على الإنجاز فى عملك.التوازن هو سر السعادة، فإن غلب جانب من جوانب حياتك على الجانب الآخر، فهذا يسبب لك التعاسة، أما إذا تمكنت من تحقيق التوازن بين جوانب حياتك المختلفة فأنت تضع أقدامك على أعتاب السعادة>لم تصل إلى قدر الثقة التى تحتاجها للتعامل مع الأشخاص فى محيط العمل، ومازالت الهواجس تطاردك، وتجعلك تفكر دائماً قبل أن تتحدث مع الأشخاص، تحتاج إلى التخلى عن مخاوفك والتقدم نحو خطوات أكثر جدية فى العمل، أنت تستطيع ان تثبت نفسك بجدارة لكن بعد التخلى عن الخوف.ذكرياتك القديمة لن تترك لفترات طويلة، فهى تعود لك بين الحين والآخر، مما يغير من حالتك المزاجية دون أسباب واضحة أو ملموسة للمحيطين بك، البحث عن الجزء المفقود فى حياتك يجعلك دائم التفكير فى الكلمات والمواقف التى تمر بها، وتربطها دائماً بأحداث فى الماضى.تعانى من الإرهاق الشديد، وتعيش حالة صحية غير مستقرة لم تمر بها منذ فترة طويلة، الأوجاع المزمنى مثل الصداع وخلل ضغط الدم لم تفارقك هذه الفترة، وتحتاج إلى الحصول على قسط كبير من الراحة، والذهاب إلى مكان للاستجمام، حتى تستطيع استعادة طاقتك وتهدئة أعصابك من الانفعالات المستمرةيتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش حالة من التأهب والحذر خلال هذه الفترة، خاصة أن هواجس الحذر من الأشخاص فى محيط العمل لم تفارقه، ويحتاج مولود العذراء إلى استعادة طاقته وهدوء أعصابه، بعد حالة الارهاق التى يمر بها هذه الفترة، والرجوع إلى الذكريات القديمة لن يفارق مولود العذراء فى الأيام المقبلة.>اقتربت الساعات الحاسمة لك فى مجال العمل، فأنت بصدد لقاء أشخاص تأخذ معهم قرار هام يغير شكل حياتك العملية، ويؤثر على جميع خططك المقبلة، لا تتعجل فى الحديث وفكر جيداً قبل أن تربط نفسك بعقود أو قرارات رسمية تندم عليها بعد ذلك، التأنى هو طريق السلامة لك.مازالت أرائك الداعمة لفكرة توخى الحذر فى الحب تسيطر على عقلك ومشاعرك، وتحاول اتخاذ خطوة رسمية تجاه أحد الشخصيات التى تحظى بمكانة هامة فى حياتك، لكن التردد والخوف المسيطرين عليك يجعلون قرارك يبدو أصعب، الأمور لا تتحمل كل هذا العناء فى التفكير فقط حكم عقلك دون تردد.حالة صحية مستقرة هذه الفترة لمولود برج الميزان، لكن السهر لفترات طويلة يؤثر على حالتك الصحية بشكل عام، ويجعلك تشعر بالإرهاق طوال الوقت، تحتاج إلى إعادة ضبط الساعات فى يومك، حتى تستطيع التنسيق بين ساعات العمل و ساعات نومك.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش فترة الحسم فى حياته، حيث يقبل على اتخاذ عدد من القرارات الهامة التى تخص الصعيد المهنى والعاطفى فى عمله، وتحتاج هذه الفترة من مولود الميزان أن يتخلى عن صفة التردد التى تلازمه دائماً، حتى يستطيع تخطى هذه الفترة بأمان.>بعض المشاكل ستسيطر على هذا البرج وستعيق من تقدمه فى تلك الفترة، لكنها لم تبقى كثيرا وستزول مع الوقت وسيعودوا إلى أماكنهم ومكانتهم المعهودة، لكن يجب أن لا يثقوا بأحد داخل العمل حتى يتجنبوا الفخوخ المنصوبة لهم.على الرغم من بعض المشاعر الناعمة التى قد تقتحم عالمهم الخاص، إلا أنهم يجب أن لا يثقوا بهذا الشعور، فربما تكون مشاعر كاذبة وربما تكون مجرد كذبة لا يفضل أن يتورطون بها حتى لا يعودوا خاسرين.يجب أن ترضخوا لتعاليم الطبيب وتخضعون للفحوصات الطبية حتى تكونوا مطمئنين على صحتكما العامة .للأسف بعض المشاكل ستواجه أبناء هذا البرج سواء على المستوى العملى أو العاطفى أو حتى الصحى لكن الصبر سيكون مفتاح حل الأزمة.>مررت بفترة عصيبة مؤخرا فى محيط عملك، اليوم هو بدأ زوال تلك العاصفة حيث تبدأ فى فترة جديدة وتتصالح مع رؤسائك، حاول استغلال ذلك والتفانى فى عملك هذه الفترة، من الممكن أن تحصل على مكافئة مالية غير متوقعة.>كنت تعطى الأولوية فى الفترة السابقة لشريكك، أنت الآن فى حاجة إلى أن تكرس وقتك لحياتك المهنية، حاول دائما أن توازن ما بين حياتك العملية والعاطفية حتى لا تؤثر إحداهما على الأخرى.كنت فى ذروة صحتك الجسدية والعقلية اليوم، حيث يختفى الإجهاد والتوتر الذى سيطر عليك لفترات طويلة، هناك شعور من الطاقة يملأ عقلك وجسمك ومن الممكن أن تستفيد من ذلك فى الذهاب إلى إحدى الصالات الرياضية.هناك الكثير من الأمور تدور حولك تتسبب فى ضياع وقتك وتركيزك، عليك الانتباه جيدا ولا تضيع وقتك ومجهودك فى أمور ليس لها أهمية، مفتاح النجاح بالنسبة لك بدئًا من اليوم هو تحديد أولوياتك.>صعود وهبوط يعانى منه أبناء هذا البرج فى هذه المرحلة خاصة على المستوى العملى، فأحيانا النشاط يملئهم ويسيطر على أدائهم وأحيانا أخرى يتراجع مستواهم وينتابهم نوع من التراخى والتراجع فى العمل،لكن لا داعى للقلق فكلها أعراض زائلة وسيعودون إلى الاستقرار مرة أخرى.الحب سيكون محركهم الوحيد والدافع الأساسى الذى من خلاله يستطيعون التخلص من أى مشاكل قد تواجههم فى باقية مجالات الحياة، لذلك يجب أن تمسكوا بحبهم خاصة إذا كان حقيقيا .الصحة نعمة فلا يجبان تهدرها فى امور لست بحاجة إليها مثل السهر وباقية ملذات الحياة لذلك يجب أن تكون أكثر حرصا عليها وتبتعد عن أى شيء يضر بها .للأسف بعض المشاكل ستواجه أبناء هذا البرج سواء على المستوى العملى أو العاطفى أو حتى الصحى لكن الصبر سيكون مفتاح حل الأزمة.