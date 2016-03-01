رئيس وزراء الجزائر يبحث مع وزير الداخلية الألمانى تطورات الوضع بالمنطقة

>استقبل رئيس الوزراء الجزائرى عبد المالك سلال، مساء اليوم الاثنين، وزير الداخلية الألمانى توماس دى مايزيار، الذى بدأ زيارة للجزائر فى وقت سابق اليوم.

وجرى خلال اللقاء - بحسب بيان لرئاسة الوزراء الجزائرية - تبادل وجهات النظر بشأن المسائل الدولية والإقليمية ذات الإهتمام المشترك خاصة تطورات الوضع بالمنطقة، كما تم التطرق بصفة خاصة إلى العلاقات الثنائية سواء تعلق الأمر بالمجال الأمنى أو بتنقل الأشخاص.

حضر اللقاء وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوى ووزير الداخلية والرياضة لمنطقة السار كلاوس بويون، وكذا وزير الداخلية لمنطقة الساكس ماركوس أولبيج.