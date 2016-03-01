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مسئول ليبى: رئيس الحكومة عقد اجتماعات لإعادة اعمار مدينة بنغازى

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مسئول ليبى: رئيس الحكومة عقد اجتماعات لإعادة اعمار مدينة بنغازى مسئول ليبى: رئيس الحكومة عقد اجتماعات لإعادة اعمار مدينة بنغازى
شرع عبد الله الثنى، رئيس الليبية المؤقتة، عبر سلسلة من الاجتماعات عقدها، أمس الاثنين، بمقر الحكومة فى مدينة البيضاء، فى إصدار عدد من القرارات الهامة لإعادة اعمار مدينة بنغازى التى تحرر معظمها من قبضة الجماعات الإرهابية.

وقال رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة الليبى خالد نجم فى تصريح صحفى إن "رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثنى عقد، الاثنين، فى مقر الحكومة فى مدينة البيضاء عددا من الاجتماعات الهامة التى تصب جميعها فى ملف إعادة اعمار مدينة بنغازى"، موضحا أن رئيس مجلس الوزراء الليبى عبد الله الثنى عقد سلسلة من الاجتماعات طيلة اليوم بحضور عدد من الوزراء والوكلاء ورؤساء الهيئات وعدد من المسئولين فى مدينة بنغازى.

وأشار إلى أن "الثنى" اجتمع مع عميد جامعة بنغازى، الدكتور مرعى المغربى، بحضور عميد بلدية بنغازى عمر البرعصى، مؤكدا أن رئيس الحكومة الليبية قرر خلال الاجتماع تخصيص مبلغ 140 مليون دينار للبدء فى إنشاء 6 قاعات جامعية لجامعة بنغازى لحوالى 125 ألف طالب فى مدة زمنية ما بين ستة إلى ثمانية أشهر.

وأوضح أن المجلس طلب من الجامعة البدء الفورى فى إتمام الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالمشروع من قبول للعروض وإجراءات الترسية ومن ثم الشروع فى عمليات إنجاز المركبات.


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