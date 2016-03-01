أخبار عاجلة

ابطال عبوة مشبوهة في اوسلو -
الخارجية تطلق دعوة على توتير للتضامن في مواجهة الإرهاب بعد انفجار طنطا -
بالصور.. توافد المواطنين على كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
محافظ الغربية: الأمن شغال.. والإرهاب يختار أماكن ذات تواجد أمني قليل -
خلال أسبوع واحد... تحرير 237 مخالفة تموينية بسوهاج -
بالصور.. ميناء الإسكندرية يستقبل 2366 سائحًا -
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 31 مواطنا من الضفة الغربية غالبيتهم من القدس -
مقتل تسعة شرطيين أفغان في اعتداء -
انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا (تغطية خاصة) -
قرار عاجل من الرئيس السيسي بعد حادث انفجار كنيسة مارجرجس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نقيب المحامين بالإسكندرية: ننظم وقفة احتجاجية ضد سامح عاشور قريبا

Google+ Print
نقيب المحامين بالإسكندرية: ننظم وقفة احتجاجية ضد سامح عاشور قريبا نقيب المحامين بالإسكندرية: ننظم وقفة احتجاجية ضد سامح عاشور قريبا
قال عبدالحليم علام، نقيب المحامين بالإسكندرية، إن المحامين ستنظم وقفة احتجاجية خلال الفترة المقبلة ضد سامح عاشور النقيب العام؛ بسبب توقف مصالح المحامين وعدم تنفيذه للوعود التى قالها للأعضاء خلال فترة الانتخابات.

وأضاف "علام" فى تصريحات صحفية، أن هناك استياء كبيرا بين أعضاء الجمعية العمومية بعدم إنهاء مصالحهم فى النقابة، وذلك لدعوتهم لسحب الثقة من سامح عاشور نقيب المحامين .

يذكر أن سادت حالة من الاستياء والغضب بين محامى الإسكندرية، بعد توقف الخدمات التى تقدمها النقابة العامة للمحامين، بعد إصداره أوامر مباشرة بعدم إنهاء أى خدمات خاصة بأعضاء الجمعية العمومية المقيدين بجداول النقابة الفرعية بالإسكندرية.


>- "المحامين" تطالب بإعادة الاننضباط لأداء الحكومة ووزارة الداخلية

- "حقوق الإنسان" بـ"المحامين" تطالب الداخلية بالكشف عن حالات الاختفاء
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان