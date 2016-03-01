نقيب المحامين بالإسكندرية: ننظم وقفة احتجاجية ضد سامح عاشور قريبا

قال عبدالحليم علام، نقيب المحامين بالإسكندرية، إن المحامين ستنظم وقفة احتجاجية خلال الفترة المقبلة ضد سامح عاشور النقيب العام؛ بسبب توقف مصالح المحامين وعدم تنفيذه للوعود التى قالها للأعضاء خلال فترة الانتخابات.

وأضاف "علام" فى تصريحات صحفية، أن هناك استياء كبيرا بين أعضاء الجمعية العمومية بعدم إنهاء مصالحهم فى النقابة، وذلك لدعوتهم لسحب الثقة من سامح عاشور نقيب المحامين .

يذكر أن سادت حالة من الاستياء والغضب بين محامى الإسكندرية، بعد توقف الخدمات التى تقدمها النقابة العامة للمحامين، بعد إصداره أوامر مباشرة بعدم إنهاء أى خدمات خاصة بأعضاء الجمعية العمومية المقيدين بجداول النقابة الفرعية بالإسكندرية.

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