نائب طهطا: عرضنا أهم المشاكل الخاصة بالدائرة على رئيس الوزراء ووعد بحلها

طالب مصطفى سالم عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار عن دائرة طهطا بمحافظة سوهاج خلال لقاء المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أمس باعضاء مجلس النواب عن محافظة سوهاج بسرعة الانتهاء من تنفيذ كوبرى طهطا العلوى والذى بدأ العمل الفعلى به منذ عام 2008 لم يتم الانتهاء منه حتي الآن.

وكذلك محطة مياه الشرب بشطورة والتى وعد وزير الإسكان والمسئولين بهيئة مياه الشرب فى عدة مناسبات بالانتهاء من تنفيذها وبدء التشغيل وهو الأمر الذى لم يتحقق في ظل وجود شكوى دائمة ومتكررة من سوء حالة مياه الشرب وضعفها بمدينة وقرى طهطا.

كما طالب سالم، رئيس الوزراء، بضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لانشاء مدينة الاثاث بالمنطقة الصناعية بطهطا والتى ستوفر فرص عمل لحوالى 5 آلاف من أبناء مركز طهطا وستحقق تنمية حقيقية لمحافظة سوهاج بالكامل خاصة وأن مركز طهطا يشتهر بصناعة الآثاث ويأتي في المرتبة الثانية على مستوى الجمهورية بعد مدينة دمياط فضلا عن ضرورة حل مشاكل المستثمرين بالمنطقة الصناعية بطهطا.

وتناول سالم خلال اللقاء ضرورة التدخل لاعادة صيانة ورصف شبكة الطرق بمركز طهطا والتى اصبحت متهالكة ولم يتم الرصف بها منذ عشرات السنين وكذلك شبكة مواسير المياه والتي لم يتم تغييرها منذ اكثر من 20 عام هذا بالاضافة الى الاسراع فى أعتماد الحيز العمراني لمدينة طهطا والذي كان من المقرر اعتماده منذ عام 2008.

وعرض سالم علي رئيس الوزراء مشكلة المدرسين المتعاقدين بالازهر منذ اكثر من 5 سنوات ولم يتم تثبيتهم حتي الان فضلا عن مشكلة المعلمين والمعلمات المتعاقدين بوزارة التربية والتعليم والذين تم فصلهم نتيجة عدم حصولهم علي شهادة الدبلومة من الاكاديمية المهنية وطالب سالم رئيس الوزراء بضرورة الاستغلال الامثل لموارد الدولة من خلال الاستفادة من العقارات والاراضي المملوكة للدولة والاستراحات الحكومية المتميزة نظرا لتعددها وتميزها بالمساحات الشاسعة والذى يعد عدم أستغلالها بالشكل الامثل اهدارا للمال العام وعدم استغلال موارد الدولة بالشكل الملائم.

ومن ناحية أخرى طالب نواب سوهاج خلال لقائهم برئيس مجلس الوزراء بانشاء طريق سوهاج / الوادي الجديد لخلق ظهير صحراوي وحيز زراعي جديد لمحافظة سوهاج وازدواج طريق اسيوط / سوهاج الشرقي وانشاء قرية للبضائع وحجر صحي بمطار سوهاج وضرورة تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة واستكمال مشروعات الصرف الصحي المتوقفة بمراكز وقري المحافظة وتمليك اراضي الدولة للمنتفعين بها.

وبالاضافة الى توفير عنايات طبية مركزة بمستشفيات محافظة سوهاج وعودة المعلمين والمعلمات من ابناء المحافظة.

واللذين يتم توزيعهم علي محافظات اخري وانشاء جامعه عمالية تخدم ابناء سوهاج والمحافظات المجاورة وضرورة حل مشاكل الفلاحين.

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