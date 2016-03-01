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النائب المستقيل من "دعم مصر": استقالتى نهائية وأتوقع استقالات أخرى

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النائب المستقيل من "دعم مصر": استقالتى نهائية وأتوقع استقالات أخرى النائب المستقيل من "دعم مصر": استقالتى نهائية وأتوقع استقالات أخرى
أكد النائب أحمد سميح، عضو مجلس النواب المستقيل من ائتلاف دعم ، أن عددا من قيادات الائتلاف تواصلوا معه خلال الساعات الماضية لإثنائه عن قرار الاستقالة، إلا أنه أبلغهم بشكل مباشر أن استقالته نهائية ولن يعيد التفكير فيها.

وقال عضو مجلس النواب المستقيل من ائتلاف دعم مصر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن كل من إيهاب الغطاطي، محمد الحسينى، ومحمود الصعيدى، نواب ائتلاف دعم مصر فى محافظة الجيزة، طالبوه بإعادة التفكير فى قرار استقالته من الائتلاف، وأن يأخذ وقتا كافيا للعدول عن الاستقالة لكنه رفض هذا الطلب وأكد أنه لن يعود لائتلاف دعم مصر مرة أخرى.

وحذر النائب أحمد سميح، من تكرار ظاهرة الاستقالات داخل الائتلاف حال عدم شعور نوابه أنهم يخدمون مصر من خلال الائتلاف، وأنه لا يتم سماع صوتهم ، متابعا :" حال شعور أى نائب بأنه لا يقدم أهداف فى الائتلاف سيكون قراره هو الاستقالة"، مشيرا إلى أنه لاحظ فى الفترة الأخيرة أن قيادات الائتلاف قللت بشكل كبير من تواصلها مع النواب المستقلين وأصبحت تتخذ القرارات بشكل منفرد ثم تطالب الجميع بالالتزام بها، موضحا أن آخر هذه القرارات كان زيادة نسبة تمثيل الائتلافات البرلمانية إلى 25 %.

وأوضح عضو مجلس النواب المستقيل من ائتلاف دعم مصر، أن موافقة نواب الائتلاف على زيادة تمثيل الائتلافات البرلمانية إلى 25 % يؤكد أنهم لا يريدون ائتلافا آخر تحت القبة، ويسعون كى يكونوا الائتلاف الوحيد فى البرلمان متابعا :"هذا أمر غير مقبول".


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