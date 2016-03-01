ميدو يكشف كواليس لقاء سموحة: سمعت أغرب طلب في حياتي من مرتضى منصور بسبب السحر

كشف أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق لنادي الزمالك عن طلب مرتضى منصور رئيس النادي إبعاد باسم مرسي ومحمود عبد المنعم كهربا عن لقاء سموحة.

ميدو خرج وأكد في وقت سابق "مرتضى منصور يُدير الزمالك بالسحر والشعوذة". (طالع التفاصيل)

وقال أحمد حسام ميدو: "قبل لقاء سموحة بـ72 ساعة استدعاني مرتضى منصور مع حازم إمام في منزله".

وأضاف خلال ظهوره مع برنامج (القاهرة اليوم) "مرتضى طلب مني إبعاد باسم مرسي ومحمود عبد المنعم كهربا، وقالي لي: من فضلك لا تدفع بهذا الثنائي لأن معمول لهم سحر وسيتم فكه الأسبوع المقبل".

وتابع "استغربت بشدة هذا الطلب الذي لم أسمعه من قبل في حياتي، ودفعت بباسم مرسي وكهربا".

الفرص الضائعة

وأكمل ميدو حديثه قائلا: "باسم مرسي وكهربا أهدرا فرص غريبة في بداية اللقاء وقتها ذهبت إلى حازم إمام على المقعد الفني".

وأوضح "قلت لحازم إمام: يمكن مرتضى كان كلامه صح!. ماذا نفعل".

وأردف "في الشوط الثاني أردت الدفع بمحمد إبراهيم فجأة جاء لي علاء مقلد وقال لي: مرتضى يطلبك بعدم إشراك محمد إبراهيم".

فكيف كان رد ميدو؟ قال مدرب الزمالك السابق: "أخبرت علاء مقلد بالعودة إلى مرتضى منصور وإخباره (نحن نعرف عملنا تماما)".

وأتم "عندما أهدر محمد إبراهيم فرص في الشوط الثاني مرتضى قالي لي: قلت لك. وهذا أخر يوم لك هنا في الزمالك".