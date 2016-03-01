ميدو يعتذر لحازم إمام

اعتذر أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للزمالك لحازم إمام الذي كان الرئيس السابق لجهاز الكرة في النادي الأبيض.

وقال ميدو عبر شبكة OSN: "أعتذر لحازم إمام لأني ضغطت عليه حتى يعمل تحت إدارة مرتضى منصور رئيس الزمالك".

وتابع "أنا أسف يا ثعلب. كان لحازم تحفظات كثيرة على العمل مع مرتضى، لكني ضغطت عليه لينجح".

واستدرك "كنت أظن أن العمل مثلما كان في الفترة الأولى".

وأردف "لهذا أعتذر لحازم إمام عما تعرض له في وجود هذا الرجل".

وأتم "وأعتذر لزوجتي، وأعتذر لوالدي، ولوالدتي ولأشقائي ولأصدقائي. كلهم حذروني وأنا للأسف لم أستمع".