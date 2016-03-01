خاص بـ29 فبراير "سنة كبيسة": الابحار في أبو ظبي

قد لا تعوزنا الأسباب للخروج؛ في 29 فبراير/شباط الذي يصادف مرة كل أربع سنوات، نظراً إلى أن 2016 سنة كبيسة، ينصحك "سيدتي. نت" بحجز رحلة بالقارب مع "جالبوت" في أبو ظبي.

حالة الطقس عامل رئيس في اختيار وجهة السياحة

"جالبوت" خدمة نقل مائية جديدة على طول الساحل بنظام العبارات، تعطي للسائحين نظرة جديدة لإمارة أبو ظبي على طول الممرات المائية المختلفة التي تحيط بالمدينة. وتقدم عرضاً خاصاً هذا اليوم، متمثل في أن تكلفة الإبحار لمجموعة مؤلفة من 4 أفراد هي عينها للفرد، مع الوقوف في محطات عدة، بما في ذلك "برج الاتحاد" وفندق "فيرمونت" و"مرسى ياس" و"أبو ظبي مول".

شاهدي أيضاً:

ثروات "إشبيلية" السياحية على ظهر قارب

"بون" وجهة لهواة الطبيعة والتاريخ

زوري "تورينو" مهد الحرية الإيطالية