ميدو: مرتضى لا يفهم في كرة القدم بدليل حفني وعاشور.. وماكليش سينجح بشرط

كشف أحمد حسام "ميدو" مدرب الزمالك السابق عن حقيقة طلبه من أيمن حفني مراقبة حسام عاشور في مباراة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري.

مرتضى منصور صرح في المؤتمر الصحفي لتقديم ماكليش بأن ميدو مدربا فاشلا طلب من أيمن حفني مراقبة حسام عاشور. "طالع التفاصيل"

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج "القاهرة اليوم": "مرتضى منصور لا يفهم في كرة القدم وتدخلاته في الشئون الفنية تفسد الفريق".

ميدو أتبع "هذا الكلام أوصله لمرتضى منصور الجاسوس الذي كان يتواجد معنا في الجهاز بأمر من مرتضى منصور".

وأضاف الجميع يدافع في كرة القدم بالوقت الحالي، ميسي يدافع مع برشلونة وكريستيانو رونالدو يدافع مع ريال مدريد".

ميدو استرتسل قائلا "نعم طلبت من أيمن حفني وكهربا الدفاع، وليس مراقبة شخص معين، لكن مرتضى منصور جاهل بكرة القدم ولا يفهم ذلك".

وخاطب مرتضى منصور قائلا: "لا تظن أنني ساخاف حين تقول بأنني مدربا فاشلا، أقلق حين يأتي الانتقاد من أشخاص يفهمون في كرة القدم بحجم محمود الخطيب أو فاروق جعفر مثلا، لكن مرتضى منصور لا يفهم في كرة القدم".

وأضاف "أقول لمرتضى منصور أنت الآن تملك مدربا كبيرا بحجم أليكس ماكليش، وأتمنى أن لا يتدخل في عمله حتى ينجح هذا الرجل، لأن الزمالك يملك أفضل فريق في مصر حاليا".