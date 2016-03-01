ميدو: تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى.. وشكوى للفيفا لإيقافه مدى الحياة

تقدم أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للزمالك ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور، وأرسل شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لإيقافه عن ممارسة مهنته مدى الحياة.

وقال ميدو عبر قناة OSN: "تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور، مدعوما بفيديوهات فيها تلميحات طعن في شرفي".

وأفصح "في البلاغ أوضحت أنه تم تهديدي على الملأ في الفيديو من رجل دولة معه حصانة مجلس شعب محسوب على نظام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي".

وأكمل "مرتضى منصور يقول إنه سيستخدم أعضاء النادي - المنتخبين المحترمين - وسيمنعني من الاقتراب من النادي بـ20 كيلو".

وأردف باسما "هل تعلم معنى هذا؟ أني ممنوع من زيارة العجوزة حتى! ورغم ذلك أقول لمرتضى منصور أني قضيت يومي في المهندسين".

وتابع "ونحن أمام مفترق طرق. هل نحن في دولة قانون أم في دولة بلطجة؟".

الفيفا

وأوضح ميدو عن شكواه للفيفا مفصحا "في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم هناك قانون للقيم".

وأفصح "سأستخدم هذا القانون الذي اخترقه بوضوح، وبالمناسبة العقوبة تصل لشطب الشخصية المتورطة ومنعه من مزاولة أي مهنة في كرة القدم الاحترافية".

وكان FilGoal.com قد انفرد بذهاب ميدو إلى الفيفا للتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور. (طالع التفاصيل)