أخبار عاجلة

ابطال عبوة مشبوهة في اوسلو -
الخارجية تطلق دعوة على توتير للتضامن في مواجهة الإرهاب بعد انفجار طنطا -
بالصور.. توافد المواطنين على كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
محافظ الغربية: الأمن شغال.. والإرهاب يختار أماكن ذات تواجد أمني قليل -
خلال أسبوع واحد... تحرير 237 مخالفة تموينية بسوهاج -
بالصور.. ميناء الإسكندرية يستقبل 2366 سائحًا -
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 31 مواطنا من الضفة الغربية غالبيتهم من القدس -
مقتل تسعة شرطيين أفغان في اعتداء -
انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا (تغطية خاصة) -
قرار عاجل من الرئيس السيسي بعد حادث انفجار كنيسة مارجرجس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ميدو عن مرتضى وحادثة الدفاع الجوي: نحن في كارثة

Google+ Print
ميدو عن مرتضى وحادثة الدفاع الجوي: نحن في كارثة ميدو عن مرتضى وحادثة الدفاع الجوي: نحن في كارثة

قال أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للزمالك إن مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض مسؤول عن حادثة الدفاع الجوي التي راح فيها 20 ضحية من الشباب الذي يشجع الفرسان.

وصرح ميدو عبر قناة OSN "أنا أقف ضد الكثير من الأشياء التي فعلها أولتراس وايت نايتس، لكن لا تنسى أنهم شباب في الـ16 من عمرهم".

وأضاف "مرتضى استفز الشباب الصغير، قال لهم قبل مباراة إنبي إما الحبس أو القتل. وأنهم لو اقتربوا من النادي الأمن سيضربهم بالرصاص".

وأذاع برنامج القاهرة اليوم مجموعة من الفيديوهات لتلك التصريحات لمرتضى منصور.

وعقب ميدو بعد الفيديو "نحن في كارثة يا عمرو (موجها كلماته لعمرو أديب مقدم البرنامج)".

وأكمل ميدو "لو حدث مثل هذا الأمر في إنجلترا، لو حدث وهدد مسؤول الناس بالقتل لن يرى النور".

وأتم "كيف تصمت الدولة عن هذا الرجل".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع