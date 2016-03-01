ميدو عن مرتضى وحادثة الدفاع الجوي: نحن في كارثة

قال أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للزمالك إن مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض مسؤول عن حادثة الدفاع الجوي التي راح فيها 20 ضحية من الشباب الذي يشجع الفرسان.

وصرح ميدو عبر قناة OSN "أنا أقف ضد الكثير من الأشياء التي فعلها أولتراس وايت نايتس، لكن لا تنسى أنهم شباب في الـ16 من عمرهم".

وأضاف "مرتضى استفز الشباب الصغير، قال لهم قبل مباراة إنبي إما الحبس أو القتل. وأنهم لو اقتربوا من النادي الأمن سيضربهم بالرصاص".

وأذاع برنامج القاهرة اليوم مجموعة من الفيديوهات لتلك التصريحات لمرتضى منصور.

وعقب ميدو بعد الفيديو "نحن في كارثة يا عمرو (موجها كلماته لعمرو أديب مقدم البرنامج)".

وأكمل ميدو "لو حدث مثل هذا الأمر في إنجلترا، لو حدث وهدد مسؤول الناس بالقتل لن يرى النور".

وأتم "كيف تصمت الدولة عن هذا الرجل".