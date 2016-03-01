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حريق هائل يلتهم مخزن بويات إثر انفجار أسطوانة بوتجاز بمركز المحلة

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حريق هائل يلتهم مخزن بويات إثر انفجار أسطوانة بوتجاز بمركز المحلة حريق هائل يلتهم مخزن بويات إثر انفجار أسطوانة بوتجاز بمركز المحلة
اندلع حريق هائل بمخزن بويات ملك عبد الحكيم الأعرج بقرية نمرة البصل التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية إثر انفجار أسطوانة بوتجاز داخل المخزن، وأتت النيران على محتويات المخزن دون وقوع إصابات فى الأرواح، وانتقلت سيارات المطافئ وتمت السيطرة على النيران.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية إخطارا من العميد طارق داوود مأمور مركز المحلة بورود بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمخزن بويات بقرية نمرة البصل.

انتقلت 3سيارات إطفاء وتمت السيطرة على النيران وتبين من الفحص أن الحريق بسبب انفجار أسطوانة بوتجاز أتت النيران على محتويات المخزن ولم تحدث إصابات فى الأرواح تحرر محضر بالواقعة، وقرر أحمد نجيب رئيس نيابة مركز المحلة ندب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.


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