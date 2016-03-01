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ضبط المتهمين بتبادل إطلاق الأعيرة النارية مما تسبب فى توقف حركة قطارات قنا

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ضبط المتهمين بتبادل إطلاق الأعيرة النارية مما تسبب فى توقف حركة قطارات قنا ضبط المتهمين بتبادل إطلاق الأعيرة النارية مما تسبب فى توقف حركة قطارات قنا
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا فى السيطرة على تبادل إطلاق النيران بقرية الخروعة التابعة لمركز دشنا على جانبى السكك الحديد، مما تسبب فى توقف حركة القطارات.

حيث ألقت قوة أمنية بإشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، القبض على كل من سيد م ح 27 سنة سائق وبحوزته بندقية آلية و13 طلقة من ذات العيار وأحمد ا ف 30 سنة سائق وبحوزته بندقية آلية و20 طلقة من ذات العيار بقرية فاو غرب التابعة لمركز دشنا.

وأفادت التحريات برئاسة العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث الجنائى أن المتهمين تبادلا إطلاق الأعيرة النارية بعد مشاجرة بينهما على أولوية المرور على جانبى السكك الحديد، ما أثار خوف عامل مزلقان السكك الحديدية بقرية فاو غرب الذى أخطر الجهات المسئولة بوجود أعيرة نارية، فتم إيقاف حركة القطارات حفاظا على حياة الركاب، وتم السيطرة على الموقف والقبض على المتهمين وتسيير حركة القطارات مرة أخرى بعد توقفها.

جار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

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