ميدو فى رسالة للرئيس: مرتضى منصور وأمثاله أخطر على البلد من الاحتلال

وَجَّه أحمد حسام ميدو، المدير الفنى السابق لنادى الزمالك، رسالته للرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلاً إن مرتضى منصور وأمثاله أخطر على نظام الرئيس وعلى البلد من الاحتلال الخارجى ومن الأزمة الاقتصادية.

وقال ميدو فى حواره مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "القاهرة اليوم" على فضائية "اليوم" إن مرتضى منصور يدعى أنه على علاقة مباشرة بالرئيس السيسى، مضيفًا: "هو بيقول أنا مسنود من الرئيس شخصيًا، أنا أصدق الرئيس أننا فى دولة القانون، وإيمانا منى بذلك توجّهت للنائب العام اليوم ورفعت دعوة قضائية على مرتضى لأنه أهاننى، وقدمت بلاغًا ضده".

وأضاف: "أبويا رجل محترم ربانى أبقى دكر وماخفش من حد، وأتوكل على الله، وسافرت منذ كان عمرى 17 سنة، ولعبت فى أوروبا ورجعت لنقل الخبرات لبلدى".

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