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بدون أقراص منومة.. وصفة طبيعية تخلصك من الأرق وتساعدك على النوم

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بدون أقراص منومة.. وصفة طبيعية تخلصك من الأرق وتساعدك على النوم بدون أقراص منومة.. وصفة طبيعية تخلصك من الأرق وتساعدك على النوم
يعانى الكثيرون من الأرق نتيجة أسباب كثيرة، أبرزها القلق والتوتر والاكتئاب وهذا يؤدى إلى عدم قدرتهم على النوم.. وكشف الموقع الطبى الأمريكى “Health Food Star”، المختص بفوائد الاغذية والعلاجات الطبيعية، عن وصفة طبيعية مذهلة للقضاء على الأرق بشكل يفوق الحبوب المنومة وبدون آثار جانبية وتشمل هذه الوصفة:

المكونات:
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• ثمرة من الموز
>• وعاء صغير من الماء النظيف
>• عود من القرفة

طريقة التحضير:
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يوضع الموز فى وعاء من الماء على النار حتى يغلى لمدة 10 دقائق، يضاف إليه قليل من القرفة.

طريقة الاستخدام
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يفضل شرب هذا المزيج قبل الذهاب للسرير بنصف ساعة.. وأوضح الباحثون أن الموز غنى بمعدنى البوتاسيوم والماغنيسيوم، اللذين يساعدان على استرخاء العضلات والنوم، لأن الحرمان منه يؤثر على الجسم كله ويزيد فرص الإصابة بالعديد من الأمراض كالسمنة والسرطان والسكر.

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