لجنة رقابية مفاجئة من "الداخلية" للتفتيش على أقسام الشرطة بالبحر الأحمر

قالت مصادر أمنية، إن لجنة رقابية تابعة لوزارة الداخلية قامت بحملة تفتيشية مفاجئة على أقسام الشرطة بالبحر الأحمر ،منذ أمس ، ومستمرة فى العمل حتى الآن.

وأضافت المصادر أن عمل اللجنة يرتكز على المرور والتفتيش على غرف الحجز، داخل الأقسام، ومراجعة كافة دفاتر الأحوال، والأحراز، والقضايا، ومجهود قسم تنفيذ الأحكام بكل قسم.

وأوضحت المصادر ، أن اللجنة ضمت ضباط من الأمن الوطنى، والأمن العام، بالإضافة إلى أعضاء من إدارة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، موضحة أن اللجنة قامت بالمرور والتفتيش على قسمى أول وثان الغردقة، وتواصل اللجنة عملها فى المرور والتفتيش على باقى الأقسام بالمدن المختلفة.

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