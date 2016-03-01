وسائل إعلام فلسطينية: إصابة 3 جنود إسرائيليين واختفاء آخر بالقرب من القدس

أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن اشتباكات عنيفة اندلعت، منذ قليل، بين جنود الاحتلال الإسرائيلى، وشبان فلسطينيين فى مخيم قلنديا بالقرب من القدس.

وأشارت وسائل الإعلام الفلسطينية إلى إحراق مركبة اسرائيلية، بعد أن ضلت الطريق ووصلت إلى مخيم قلنديا، ومن ثم أرسلت قوات الاحتلال الإسرائيلى تعزيزات للموقع، ودارت اشتباكات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين، وتم إصابة 3 جنود إسرائيليين ولا يعرف حجم إصابتهم حتى الآن، واختفاء جندى إسرائيلى من القوات الخاصة.

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