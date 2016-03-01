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ميدو لمرتضى منصور:أنت عند الله أشر منزلة من أى حد ومعركتى معاك حتى الموت

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ميدو لمرتضى منصور:أنت عند الله أشر منزلة من أى حد ومعركتى معاك حتى الموت ميدو لمرتضى منصور:أنت عند الله أشر منزلة من أى حد ومعركتى معاك حتى الموت
أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفنى السابق لنادى الزمالك، أنه سيكمل معركته ضد مرتضى حتى الموت أو السجن، بعد إهانته فى عرضه وشرفه، واتهامه بالعمالة لقطر عبر وسائل الإعلام.

وأشار ميدو، خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم" إلى أنه فرد من عائلة "bein sport" مؤكّدًا أن الشعب القطرى من أكثر الشعوب احترامًا، ولم يهينوا أى مصرى، رغم الاختلاف فيما بينهم سياسيًا.

وهدد ميدو مرتضى منصور، موضّحًا أن إحدى بنود قانون العقوبات فى "الفيفا" تتضمن حرمان التحريض السياسى، مضيفًا: "يا مرتضى أنت أشر منزلة عند الله يوم القيامة من أى حد فينا، والناس خايفة من لسانك، أنت بتفترى على الناس وبتسبهم فى عرضهم وشرفهم".


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