مقتل وإصابة ستة جنود بالجيش الليبى جراء الاشتباكات مع تنظيم "داعش"

لقى جنديان بالجيش الليبى مصرعهما وأصيب أربعة آخرون، جراء الاشتباكات مع تنظيم "داعش" الإرهابى بضواحى تيكا غرب مدينة بنغازى شرق ليبيا.

وأكد مصدر عسكري، اليوم الإثنين، أن قوات الجيش تصدت لمحاولة تقدم تنظيم "داعش" بضواحى تيكا غرب مدينة بنغازى، لافتًا إلى أن تنظيم "داعش" حاول التقدم باتجاه ضواحى منطقة تيكا بهجوم انتحارى.

وأشار المصدر أن المعارك أسفرت عن سقوط قتيلين من قوات الجيش الليبى وأربعة جرحى آخرين، وكبدت تنظيم "داعش" خسائر فى الأرواح والعتاد والتصدى لمحاولة التقدم.

كانت قوات الجيش الليبى المتمثلة فى الكتائب "302 و304 و308، وكتيبة الشهيد على الثمن (التبو)" قد شنت هجومًا مباغتًا، وسيطرت على ضواحى منطقة تيكا غرب مدينة بنغازى.

>