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مصادر: مقتل 8 فى هجمات انتحارية غربى بغداد

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مصادر: مقتل 8 فى هجمات انتحارية غربى بغداد مصادر: مقتل 8 فى هجمات انتحارية غربى بغداد
قال مصادر بالشرطة اليوم الاثنين إن ثمانية على الأقل من قوات الأمن قتلوا فى هجمات انتحارية بسيارات ملغومة على نقطة تفتيش أمنية فى ضاحية أبو غريب على الأطراف الغربية لبغداد.

جاءت التفجيرات فى أعقاب هجوم لتنظيم داعش على مواقع للجيش والشرطة فى نفس المنطقة قتل فيه 24 شخصا قبل أن تتمكن قوات مكافحة الإرهاب وطائرات هليكوبتر عسكرية من صده فى نهاية الأمر.
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