واشنطن وموسكو تجريان محادثات جديدة حول تجنب الحوادث العسكرية فى سوريا

أجرى مسؤولون من وزارة الدفاع الأمريكية محادثات مع نظرائهم الروس الاثنين فى اطار سلسلة المناقشات الهادفة الى تجنب وقوع اية حوادث عسكرية بين البلدين فى سوريا.

وتشن روسيا والتحالف الذى تقوده الولايات المتحدة حملتين عسكريتين فى سوريا التى تمزقها الحرب، ويخشى مسؤولو البلدين من حدوث اى صدام بين مقاتلات الطرفين او اية حوادث عسكرية أخرى.

وقال المتحدث الصحافى باسم البنتاغون بيتر كوك فى بيان أن "الجانبين ناقشا الإجراءات لتعزيز سلامة العمليات بما فى ذلك طرق تجنب الحوادث والمواجهات غير المقصودة بين قوات التحالف والقوات الروسية فى اى وقت يقوم فيه الطرفان بعمليات فى نفس المكان تقريبا".

وجرت المناقشات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة فى اطار "مذكرة التفاهم" التى تم التوصل إليها فى أكتوبر.

واضاف كوك "بالتاكيد لا يوجد وقف للأعمال العدائية" ضد التنظيم المتطرف، فى إشارة إلى اتفاق وقف الأعمال العدائية الذى دخل يومه الثالث فى سوريا والذى لا يشمل العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش وجبهة النصرة التابعة للقاعدة.

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