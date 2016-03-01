مركز "فتا" يتوجه بالشكر لوزير الثقافة والمعرفة الإماراتى لدعم الفلسطينيين

أعربت رئيس مجلس إدارة المركز الفلسطينى للتواصل الإنسانى "فتا"، الدكتورة جليلة دحلان عن شكرها وامتنانها إلى وزير الثقافة و المعرفة فى دولة الإمارات المتحدة الشيخ نهيان بن مبارك آلِ نهيان، على رعايته الكريمة ودعمه الملموس للحفل الخيرى لمركز فتا، متوجهة بالشكر لمحمد حاج خورى مدير عام مؤسسه خليفة بن زايد وإلى السفراء والقناصل والشخصيات المرموقة الذين زينوا حفل مركز "فتا" الخيرى الأول بالحضور وجود العطاء.

وذكرت رئيس مجلس إدارة المركز الفلسطينى للتواصل الانسانى "فتا" فى مجمل حديثها إن النجاح يضاعف من مسؤوليات المركز إزاء الأكثر احتياجا من أبناء الشعب الفلسطينى، وإزاء الكرماء من مصر والإمارات و فلسطين، أولئك الخيرين الذين آمنوا برسالتنا و دعموا المركز بالحضور و المال، مؤكدة أنها مواقف نعتز بها وثقة نحرص عليها تحت رعاية جمعية الهلال الأحمر الإماراتى الجمعية الإنسانية الأشرف عالميا.

كما أعربت عن شكرها للزملاء والأصدقاء المتطوعين والمواهب الفنية الفلسطينية على أدائهم الرائع.