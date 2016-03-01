وزير الخارجية الكويتى : لن نقبل المساس بالمملكة العربية السعودية من أى كان

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اليوم الاثنين رفض دولة الكويت التام لأى إساءة موجهة للمملكة العربية السعودية "من أى كان" .. مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات المطلوبة والمتبعة فى مؤسسات البلاد.

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى المشترك للشيخ صباح الخالد مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسى (ناتو) ينس شتولتنبرج ردا على سؤال حول بعض التصريحات غير اللائقة بحق المملكة العربية السعودية.

وتطرق إلى بلوغ العلاقات "الكويتية - السعودية" أوج مكانتها وقوتها، قائلا "إن المملكة العربية السعودية تمثل العمق الاستراتيجى لدولة الكويت ولن نقبل تماما المس بالمملكة من أى كان".

وأضاف الشيخ صباح الخالد أن العلاقات الكويتية السعودية تنطلق من أن المملكة "عمقنا الاستراتيجى وسنقوم بكل ما هو مطلوب منا عبر الإجراءات المتبعة فى دولة الكويت كدولة مؤسسات، موضحا أن كل ما يُتخذ من خطوات هو تعزيز وتعميق لهذه العلاقة القوية والمتينة بين البلدين الشقيقين فى كل ظرف وزمان ومكان.

وبسؤاله حول المساعدات الكويتية للبنان، أكد استمرار المساعدات للشعب الشقيق "من دون من ولا أذى" مستدركا بالقول "إن على لبنان أن يكون فى أجواء محيطه العربى وهمومه ومشاكله".

وأضاف أن الكويت والسعودية وكل دول مجلس التعاون الخليجى تعمل على قدر المستطاع لمساعدة لبنان ليكون فى محيطه العربى لاسيما أنها من الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية وعليها التضامن مع أشقائها العرب.

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