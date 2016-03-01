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أخبار فلسطين اليوم..قيادى بفتح لتوفيق عكاشة: القيادة الفلسطينية وحدها تتفاوض لحقوق شعبنا

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أخبار فلسطين اليوم..قيادى بفتح لتوفيق عكاشة: القيادة الفلسطينية وحدها تتفاوض لحقوق شعبنا أخبار فلسطين اليوم..قيادى بفتح لتوفيق عكاشة: القيادة الفلسطينية وحدها تتفاوض لحقوق شعبنا
ركزت أخبار فلسطين اليوم على تصريحات اللواء توفيق الطيراوى حول لقاء توفيق عكاشة بالسفير الإسرائيلى بالقاهرة، فيما تناولت أخبار فلسطين اليوم على إصابة عامل فلسطينى فى غزة.
>ونقلت أخبار فلسطين اليوم عن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومدير جهاز المخابرات الفلسطينية سابقاً اللواء توفيق الطيراوى، قوله إن من يفاوض لحقوق الشعب الفلسطينى هم الفلسطينيون وأنه ليس من شأن أى شخص التفاوض باسم شعبنا سوى القيادة الفلسطينية مدعومة من القيادة المصرية.

ودعا الطيراوى فى تصريحات نقلتها أخبار فلسطين اليوم، مساء الأحد، أى شخص أو نائب برلمانى يرغب فى مساعدة أبناء الشعب الفلسطينى الاتصال بالقيادة الفلسطينية، وأن يبحث هذا الأمر وألا يكون بديلا عن الفلسطينيين بقدر ما يكون مؤيدا للفلسطينيين. وأعلن النائب توفيق عكاشة عن استعراضه للقضية الفلسطينية خلال لقائه السفير الإسرائيلى والتطرق للمناطق التى يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلى.

فيما ركزت أخبار فلسطين اليوم على إصابة عامل فلسطينى الاثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة بفلسطين. وأفادت مصادر محلية أن العامل- الذى يبلغ من العمر 26 عاما- أصيب بجراح متوسطة برصاص جنود الاحتلال أثناء عمله فى جمع "الحصمة" (الزلط) شرق بلدة بيت حانون.

يشار إلى أنه فى ظل الحصار الإسرائيلى وارتفاع نسبة البطالة فى قطاع غزة يضطر مئات العمال الفلسطينيين للعمل فى جمع "الحصمة" من ركام المبانى المدمرة لبيعها ومعالجتها وإعادة استخدامها فى أعمال البناء، وعادة ما تستهدف قوات الاحتلال هؤلاء العمال بإطلاق النار تجاههم مباشرة.

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مصر 365