نشوب حريق بسيارتين بـ"جراج" بحى الأربعين فى السويس

نشب حريق فى سيارتين داخل جراج خاص بالسيارات بشارع أحمد عرابى بحى الأربعين بمحافظة السويس، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق .

كان اللواء مجدى عبد العال مدير أمن السويس، قد تلقى اخطارا يفيد بنشوب حريق فى سيارة ملاكى أثناء إصلاحها ، بجراج الأربعين خلف مبنى رئاسة الحى، بعد حدوث ماس كهربى ووصول الشرر إلى الوقود، مما تسبب فى اشتعال المحرك.

وإمتدت النيران سريعا حتى طالت سيارة نصف نقل كانت متوقفة بجوار السيارة المحترقة وكانت محملة بمواد بلاستيكية وتم محاصرة النيران، ونقل السيارات الأخرى من موقع الحريق، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق .

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