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القبض على 3 أشخاص بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان بنقادة

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القبض على 3 أشخاص بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان بنقادة القبض على 3 أشخاص بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان بنقادة
ألقت الأجهزة الأمنية بقنا بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطنى، القبض على 3 أشخاص بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المحظورة، والتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا إخطارًا من اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير المباحث الجنائية، يفيد القبض على كلا من " عبد الهادئ، ع "35 سنة مدرس، و"جمال،م،ع" 25 سنة ليسانس حقوق "احمد، ع ا" مدرس جميعهم من مركز نقادة، بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المحظورة والتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق


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