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تأجيل محاكمة 295 متهما من عناصر الإخوان فى أحداث عنف بالمنيا لجلسة 7 مارس

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تأجيل محاكمة 295 متهما من عناصر الإخوان فى أحداث عنف بالمنيا لجلسة 7 مارس تأجيل محاكمة 295 متهما من عناصر الإخوان فى أحداث عنف بالمنيا لجلسة 7 مارس
أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة اليوم فى محافظة أسيوط، محاكمة 295 متهماً من عناصر الاخوان فى أحداث عنف وشغب بالمنيا إلى جلسة 7 مارس لمناقشة شهود الإثبات.

ونظرت المحكمة 3 قضايا الأولى تتعلق بأعمال عنف وشغب بإقتحام مبنى مجلس مدينة ملوى، والمتهم فيها 198 متهماً من أنصار مرسى حسب ما جاء فى أمر الإحالة.

أما القضية الثانية فقد نظرت المحكمة محاكمة 86 متهماً بإقتحام وحرق مكتب السجل المدنى بمركز ديرمواس، أما القضية الثالثة يحاكم فيها 11 متهماً بمركز المنيا بتهمة تفجير محول كهرباء بنى شيبة بينهم 3 من قيادات الإخوان.

وذلك لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة محظورة، واشتركوا فيما بينهم على تكديرالأمن والسلم العام، والتحريض على العنف والتعدى على منشآت عامة ، إبان أحداث فض إعتصامى رابعة والنهضة .


>- تأجيل محاكمة 542 متهمًا فى أحداث عنف بمركزى ملوى وسمالوط لـ6 مارس المقبل

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