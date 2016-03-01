رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية تلتقى مهندسى الترسانة البحرية

التقت المهندسة سمر شلبى، رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، اليوم والمهندس هادر ميتو وكيل النقابة، والمهندس عمرو بندق رئيس لجنة حماية المهنة، بالمهندسين العاملين بشركة ترسانة الإسكندرية.

وحضر اللقاء المهندس، سعيد البطيخى نائب رئيس الشركة للشئون الفنية والإنتاج، والعميد إسماعيل مصطفى مدير عام مركز تدريب الترسانة، العميد عبد الحليم عامر مستشار العلاقات العامة.

فيما استقبل اللواء بحرى مهندس عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية، نقيب مهندسى الإسكندرية والوفد المرافق لها وتم بحث فتح قنوات للعمل المشترك بين الترسانة والنقابة من أجل أن يستفيد المهندس من خلال إعداد دورات مختلفة للمهندسين العاملين بالشركة.

وأكدت المهندسة سمر شلبى، نقيب المهندسين بالإسكندرية، على أهمية المشاركة الفعالة والإيجابية للمهندسين وأهمية حضور الجمعية العمومية القادمة والمشاركة فى اتخاذ القرارات الهامة بها

وأشارت إلى البروتوكولات التى تقوم بها النقابة من أجل توفير خدمات أفضل يستفيد منها المهندس بمجرد إبراز كارينه العضوية، ورفع أى أعباء عن كاهل المهندسين، وإعداد المشروع الطبى الجديد والذى يوفر رعاية صحية أشمل للمهندس بالإضافة للمشروع الصحى القائم.

وأوضح المهندس هادر ميتو، وكيل النقابة، أن النقابة تقوم بإعداد العديد من الدورات المختلفة فى القطاع الهندسى للمهندسين وحديثى التخرج، ودورات اللغات المختلفة والتى يقوم بها أفضل المحاضرين وبأسعار مدعمة من النقابة.

وأشار المهندس عمرو بندق إلى الدور الذى تقوم به النقابة من خلال لجنة حماية المهنة فى الدفاع عن حقوق المهندسين، مشيرا إلى مشاكل مهندسى الأحياء، وأن اللجنة تقوم بعقد ورش عمل مع المهندسين بالجهات المختلفة للخروج بحلول للمشاكل التى تواجههم.

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