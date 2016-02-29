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بالصور.. "اليوم السابع" داخل أقدم مدارس الصحافة فى الصين

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بالصور.. "اليوم السابع" داخل أقدم مدارس الصحافة فى الصين بالصور.. "اليوم السابع" داخل أقدم مدارس الصحافة فى الصين
زار اليوم السابع، اليوم الاثنين، مدرسة الصحافة بجامعة رنمين فى العاصمة الصينية بكين، والتى تعتبر من أقدم مدارس الصحافة فى الصين، وذلك ضمن البرنامج التدربيبى capc 2016، التى تتبانها الصينية لتعزيز التعاون وتبادل الزيارات بين الصين وأفريقيا.

وتضمنت الزيارة محاضرة حول مفاهيم السياسية فى الصين، وعلاقة بكين بالدولة المحيطة بها، وكيفية تعزيز الاقتصاد الصينى فى المنطقة من خلال علاقتها القوية مع الدولة الأخرى.

مدرسة الصحافة بجامعة رنمين (1)

مدرسة الصحافة بجامعة رنمين (2)

مدرسة الصحافة بجامعة رنمين (3)

مدرسة الصحافة بجامعة رنمين (4)

مدرسة الصحافة بجامعة رنمين (5)

مدرسة الصحافة بجامعة رنمين (6)

مدرسة الصحافة بجامعة رنمين (7)

مدرسة الصحافة بجامعة رنمين (8)

مدرسة الصحافة بجامعة رنمين (9)


>بالصور.. "اليوم السابع" تعين أول مراسل لصحيفة مصرية مستقلة فى "بكين"

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مصر 365

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