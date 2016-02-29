ميدو:مرتضى منصور قال لى"ماتنزلش باسم وكهربا فى ماتش سموحة عليهم عمل سفلى"

كشف أحمد حسام ميدو، المدير الفنى السابق لنادى الزمالك، كواليس مباراة الزمالك وسموحة الأخيرة، قائلاً: "استدعانى مرتضى منصور فى منزله، وقال لى من فضلك ماتلاعبش باسم وكهربا مباراة سموحة، لأنهم معملوهم عمل سفلى، وهيتفك الأسبوع اللى جاى".

وأضاف ميدو: "مرتضى بيلعب بالكلام، ولم أقل إن الزمالك بيكسب بالسحر والشعوذة، والزمالك كسب بعرق أولاده، وأنا الوحيد اللى كنت أدافع عن حقوق الزمالك، لكن هو من أدخل على الزمالك هذا الفِكْر والاعتقاد" لافتاً إلى أن مرتضى هاجمه بعد المباراة وقال له: "هتضيع نادى الزمالك.. شوفت يا بيه قلت لك عليهم عمل".

وأوضح ميدو فى حواره مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم" كواليس عمله مع المستشار مرتضى منصور، مؤكّدًا أن خلال الموسم الأول لميدو مع الزمالك لم يتدخل مرتضى إطلاقاً فى العمل الفنى للفريق، ولكن تغير الأمر تماما فى الموسم الثانى.

وقال إن مرتضى بعد حصوله على الدورى تحول وعاد لسلوكياته القديمة وشخصيته النرجسية، مضيفًا: "أراد كل الناس إنها تخدم على مرتضى منصور وأولاده.. شخصية فكرتنى بمرتضى منصور بطل فضيحة 6/1، مع الأهلى حيث كان مشرفًا عامًا على الكرة فى ذلك الحين، وكان يمارس التدخل فى التشكيل، وإجبار المدير الفنى على بعض اللاعبين وتهديد اللاعبين ببعض الفضائح" مستطردًا: "اتخذت قرارًا لكشف الحقيقة وكيف يدير نادى الزمالك.. وأتحدث عن مرتضى وليس نادى الزمالك، فقد تربينا جيداً، واللى ربونا علمونا إزاى نتكلم عن الزمالك، فيا مرتضى مش هتعرف تسخن الجمهور عليا".

وأكد أنه قَبِلَ العمل داخل القلعة البيضاء بدون تفكير أو السؤال عن المقابل، فقد لعب فى الزمالك كثيرًا ولم يهرب يومًا، مضيفاً: "لعبت فى أكبر أندية أوروبا، ورُفِعَ علم مصر من أجلى فى مدرجات أوروبا خلال 9 سنوات كان 60% من ميزانية الزمالك من حقوق رعاية ميدو، وطالبت مرتضى باللعب للفريق لمدة عام دون مقابل، كما منحت النادى فى أزمته 6 ملايين جنيه، بتكلم عنك أنت يا مرتضى مش على الزمالك".

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