شريف إسماعيل:الحكومة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتطوير الجهاز الإدارى

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعد برنامجها لعرضه على مجلس النواب فى النصف الثانى من شهر مارس المقب، ، موضحاً أن نواب الشعب هم ممثلو الشعب فى المجلس، ويتم التحدث معهم لمعرفة وجهات نظرهم، وكذلك يتم الحوار مع الكتاب والصحفيين والإعلاميين لأنهم على تواصل مع المواطنين وعندهم الصورة الكاملة للمشهد.

وأوضح رئيس الوزراء، أن برامج الحكومة تدور حول المواطن والخدمات التى تهمه، وخاصة التعليم والصحة والإسكان والنقل والصرف الصحى، مؤكداً أن برنامج الحكومة يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتطوير الأداء فى الجهاز الإدارى للدولة .

وأكد رئيس الوزراء، أن مجلس النواب "صديق"، ويسهل عمل الحكومة، وسيكون هناك تنسيقا كاملا مع البرلمان فى القرارات التى تتخذها الحكومة.

وأشار شريف إسماعيل خلال تصريحاته للتليفزيون المصرى، إلى أن رئيس الجمهورية يعرف عن الحكومة أكثر من أى شخص آخر، لأنه يجتمع ويتصل بالحكومة يومياً، ويتابع العمل مع الوزراء بشكل دقيق ، وظهر ذلك فى الخطاب الأخير للرئيس.

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