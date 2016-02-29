وزير السياحة: شركة إيزى جيت البريطانية تستأنف رحلاتها لشرم الشيخ 29 مايو

أعلن هشام زعزوع وزير السياحة، أن شركة إيزى جيت للطيران البريطانية، سوف تبدأ إرسال رحلات إلى شرم الشيخ فى 29 مايو المقبل، وأن شركة بريتش إير وايز سوف تستأنف رحلاتها فى سبتمبر القادم إلى مصر

وقال الوزير خلال لقائه بجمعية الكتاب السياحيين، إنه يأمل أن تعدل بريطانيا من قرارها بحظر السفر الى مصر قريبا، مشيرا الى أنه يتابع عن كثب مع المسئولين فى بريطانيا بشأن استصدار قرار جديد.

>وكانت بريطانيا وروسيا قد أصدرت قرار حظر سفر الى مصر عقب وقوع الطائرة الروسية فى شرم الشيخ نهاية أكتوبر الماضي.

وقال زعزوع، إن جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، حدد الأسبوع القادم موعدا للقاء مسئولى شركات الطيران الأجنبى للتوصل إلى حل المشكلة الراهنة التى تواجه هذه الشركات فيما يتعلق بتحويل أموالهم للخارج بالعملة الأجنبية.

ومن جانب آخر، أعلن وزير السياحة أنه التقى وزير التخطيط أشرب العربى أمس، وتم الاتفاق على إنشاء شركة استثمارية للسياحة يشارك فيها المحكوم والقطاع الخاص وعدد من المستثمرين العرب ستقوم بشراء عدد من الطائرات والاستحواذ على شركات فى الخارج بهدف استمرار الطلب على مصر حتى فى أوقات الأزمات حيث تمتنع شركات السياحة الأجنبية عن الترويج لمصر.

وأكد زعزوع، أنه جار تأسيس شركة جديدة لإدارة المنظومة الأمنية فى المطارات المصرية، وسيعلن عنها خلال الأسابيع القادمة، مشيرا إلى أنه تم إرسال عدد من العاملين للتدريب فى الخارج.

وقال، إنه بالتزامن مع عمل شركة كونترول ريسكس والتى تراجع الإجراءات الأمنية للمطارات سيتم استقبال وفود أمنية من بلدان أجنبية، مشيرا إلى أن الشركة ستنتهى خلال 6 أشهر مراجعة الإجراء الأمنية فى 3 مطارات هى "القاهرة ومرسى علم وشرم الشيخ" كمرحلة أولى.

وقال إن الوزارة من خلال شركة الترويج تهدف جذب سائحين من 20 دولة، فضلا عن استهداف أسواق جديدة مثل التشيك والمغرب وبولندا وإسبانيا، معلنا أنه سيتم وصول أول رحلة سياحية من المغرب فى 7 يوليو القادم.

زعزوع: تشكيل لجنة وزارية للسياحة قرار جيد .. لإنعاش القطاع وخروجه من كبوته

>

وزير السياحة: وقف إجراءات التقاضى ضد المستثمرين ..مد مهلة لإنهاء المشروعات المتعثرة

>

وزير السياحة: توقيع الجزاءات على"102"شركة منظمة لرحلات الحج العام الماضى

>

>