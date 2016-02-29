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نائب التطبيع يتحدى الشعب: "وشى مكشوف وهعمل مؤتمر صحفى مع الإسرائيليين"

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نائب التطبيع يتحدى الشعب: "وشى مكشوف وهعمل مؤتمر صحفى مع الإسرائيليين" نائب التطبيع يتحدى الشعب: "وشى مكشوف وهعمل مؤتمر صحفى مع الإسرائيليين"
فى تحدٍ صارخ للشعب المصرى، قرر النائب البرلمانى توفيق عكاشة، عقد مؤتمر صحفى مع بعض الصحف الإسرائيلية، استمراراً لتحديه الإرادة الشعبية الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيونى.

وأعلن "عكاشة"، أن السفير الإسرائيلى هاييم كورين، طلب منه خلال اتصال هاتفى اليوم عقد مؤتمر صحفى مع بعض الصحفيين الإسرائيليين، مشيراً إلى أنه قابل الطلب بالموافقة فوراً معللاً ذلك بأنه "حتى لا تغيب القضية"، قائلاً: "هعمل مؤتمر صحفى مع صحفيين إسرائيليين ووشى مكشوف ومبخافش من حد".


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