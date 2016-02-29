بالصور.. ظهور بقع زيت طافية على نهر النيل يثير فزع أهالى البحيرة

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورا لظهور بقع زيتية طافية بنهر النيل بالقرب من منطقة العطف التابعة لمركز المحمودية، مما أثار الفزع بين المواطنين.

وأكد عدد من الأهالى أن هذه البقع ظهرت مع شروق الشمس ثم اختفت تدريجيا مضيفين أن هذه البقع الملوثة للنيل ترجع إلى صرف الشركات والمصانع لنفايتها بمياه نهر النيل.

من جانبه أكد جمال خطاب نقيب المحامين بالبحيرة فى تصريحات صحفية على تلوث مياه الشرب بالمنطقة بصورة كبيرة بسبب الاقفاص السمكية المتواجدة بكثرة بالاضافةالى الصرف الصحى والصناعى بنهر النيل، مشيرا إلى تقدمة ببلاغات ودعاوى قضائية عديدة ضد المسؤولين لمواجهة هذا التلوث الذى يهددحياة المواطنين ولكن دون جدوى.

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