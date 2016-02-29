مدير الموارد بصندوق تحيا مصر: لا أمانع من اطلاق مبادرة باسم «مساء الخير يا مصر»

قالت الدكتورة عزة قورة، مدير تنمية الموارد والاتصالات بصندوق تحيا مصر، إنه لا يوجد مانع من إطلاق مبادرة جديدة باسم «مساء الخير يا مصر»، وذلك بعد نجاح مبادرة «صبح على مصر»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في ردها على سؤال عن احتمالية وجود مبادرات جديدة باسم “مساء الخير يا مصر”، الذي كان ردها: “لا أمانع”.

وأضافت «قورة»، خلال لقاءٍ لها ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن صندوق تحيا مصر حصل على 4,7 مليار جنيه منذ بداية تأسيسه، وأن القائمين عليه أنفقوا من هذه الأموال على المشروعات التي توفر فرص عمل للشباب.

وتابعت «قورة»، أن صندوق تحيا مصر به حاليًا ما يُقارب مبلغ الـ 3 مليار جنيه، وأنه سيتم تخصيص 2,5 مليار من هذا المبلغ لتأسيس شركة قابضة تقوم بعمل مشروعات للشباب.

وأوضحت أن مجموعة قليلة من رجال الأعمال تبرعت لصندوق تحيا مصر، لأن كثيرًا من رجال الأعمال غابوا عن مبادرة التبرع، وأن أبرز المتبرعين المهندس نجيب ساويرس الذي ساهم بمبلغ يُقارب الـ 375 مليون جنيه.

وقالت مديرة تنمية الموراد، إن رجل الأعمال محمد الأمين، ونجيب ساويرس، والمفتي السابق علي جمعة أبرز الأسماء في اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، وأن هذه اللجنة هي التي تحدد المشروعات التي يقوم بها صندوق تحيا مصر مثل معالجة فيروس سي، وبناء مدينة تحيا مصر، وتمكين الشباب، والقروض الدوارة.

وأكدت أنه سيتم تخصيص خط للمصريين في الخارج للمشاركة في مبادرة “صبح على مصر”، خلال 10 أيام على الأقل، وأنه يوجد تبرع الكتروني من على موقع الصندوق للمصريين والأجانب.