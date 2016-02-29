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شريف إسماعيل: الشعب لازم يصبر .. ولم أنم وقت انفجار الطائرة الروسية

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شريف إسماعيل: الشعب لازم يصبر .. ولم أنم وقت انفجار الطائرة الروسية شريف إسماعيل: الشعب لازم يصبر .. ولم أنم وقت انفجار الطائرة الروسية

أوضح شريف إسماعيل ، رئيس الوزراء ، إنه يتحمل المسؤولية في ظرف حرج، وظروف اقتصادية صعبة، مؤكدًا إلى أنه يعمل 14 أو 16 ساعة يوميًا، ويستيقظ منذ السادسة ونصف صباحًا.

وأضاف «إسماعيل»، في برنامج «أنا » على الفضائية المصرية، مساء الاثنين: «مكنتش بنام في بعض المشكلات التي تمر بها البلد مثل غرق البحيرة والأسكندرية، وانفجار الطائرة الروسية»، مشيرًا أن المشكلات، التي تمر بها مصر لا يستطيع أحد النوم عنها.

وتابع إسماعيل، قائلًا «هناك توجه حكومي لحل مشكلات الخدمات وتطوير البنية التحتية، لكن الحلول تحتاج إلى بعض الوقت، ومش هنقدر نعمل ده في وقت واحد، عاوزين صبر، والشعب لازم يصبر علينا».

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