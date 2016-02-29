بالفيديو..عمرو أديب يتحدى مرتضى منصور بعقد مايوكا ووكيله الإسرائيلى:"عندى من دا كتير"

تحدى الإعلامى عمرو أديب، المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك حول جنسية وكيل أعمال اللاعب الزامبى مايوكا، عارضاً صورة العقد على الهواء.

وقال "أديب" ببرنامجه "القاهرة اليوم" المذاع عبر فضائية "اليوم"، :"مايوكا جايبه وكيل لاعبين إسرائيلى وهذا هو العقد الذى مضى عليه مرتضى، وهفضل أقول عليه مرتضى بس، لحد مايقولى الاستاذ عمرو أديب".

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عرض "أديب" على الهواء، صورة من عقد اللاعب الزامبى مايوكا، قائلاً:" هذا هو العقد ويتضمن امضاء وكيل مايوكا الإسرائيلى بالعبرى، ورقمه وتيلفونه فى تل أبيب..قوله اضحك عليك ومكنتش تعرف ..ماشى"، مشيراً إلى أن رئيس الزمالك قام بتحويل 300 ألف دولار لوكيل مايوكا بالمخالفة لأصول الفيفا التى تحدد التحويل بـ10% فقط"، مؤكداً :"هذا العقد بختم الزمالك وإمضاء مرتضى منصور، وعندى ورق وحاجات من دى كتير".

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