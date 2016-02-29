رئيس الوزراء: أعمل 16 ساعة يوميا و"بنام ودماغى شغالة"

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن رئاسة وزراء مصر مسئولية كبيرة جداً فى وقت حرج للغاية وظروف اقتصادية صعبة، مردفاً:"والنتيجة النهائية إن إحنا ما بنامش، أنا بعمل من 14 إلى 16 ساعة يومياً"، متابعاً: "وأنا نايم دماغى بتبقى شغالة، باصحى الساعة السادسة، وأتواجد فى العمل الساعة الثامنة صباحاً".

وأوضح رئيس الوزراء،خلال تصريحاته للتليفزيون المصرى، أن بعض الأحداث جعلته لا ينام ليلاً، منها الأمطار التى سقطت فى الإسكندرية والبحيرة، وكذلك حادث الطائرة وتداعياته، مشيراً إلى أن النوم صعب فى الظروف الحالية.

وأشار شريف إسماعيل، إلى أنه يتواجد فى الشارع ويزور مواقع عديدة، كما أن العمل فى المكتب مهم جداً، لأنه يطلع على التقارير ويجتمع مع وزراء وجهات أخرى فى الدولة ويتخذ قرارات، موضحاً أن نزوله الشارع يكون نتيجة حدث أو شئ مهم يستوجب حركته، وكذلك عندما يكون وجوده حلا لمشكلة، لافتاً إلى أن هناك مركزاً للتعامل مع الأزمات الطارئة التى تحدث، ومن المهم انتقال المسئولين لحل المشكلات.

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