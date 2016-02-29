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"الصحة": إنشاء صندوق زراعة الأعضاء لغير القادرين برأس مال 1.7 مليون جنيه

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"الصحة": إنشاء صندوق زراعة الأعضاء لغير القادرين برأس مال 1.7 مليون جنيه "الصحة": إنشاء صندوق زراعة الأعضاء لغير القادرين برأس مال 1.7 مليون جنيه
كشف الدكتور محمد هلال، أمين عام اللجنة العليا لزراعة ونقل الأعضاء بوزارة الصحة والسكان، عن إنشاء "صندوق المساهمة فى نقل وزرع الأعضاء" لغير القادرين برأس مال قدره 1.7 مليون جنية.

وقال الدكتور محمد هلال أمين عام اللجنة العليا لزراعة ونقل الأعضاء بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع"، إن حصيلة الصندوق تأتى وفقاً لقانون زراعة الأعضاء من رسوم التراخيص بواقع 10 آلاف جنيه للمستشفى ، و20 ألف جنيه للمستشفى الخاص، بالإضافة إلى الهبات والتبرعات.


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