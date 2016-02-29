بالفيديو..ميدو ساخراً من مرتضى منصور: "إنت اللى روجت لحلقتى مع عمرو أديب"

توجه بالشكر أحمد حسام ميدو، المدير الفنى السابق لنادى الزمالك، للمستشار مرتضى منصور، لترويجه لحلقته مع عمرو أديب، ساخراً: "مرتضى ادى صيت جامد جداً لحلقة اليوم".

قال ميدو فى حواره مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "القاهرة اليوم" المذاع عبر فضائية "اليوم"، إن عن مرتضى منصور روج لهذه الحلقة بعدما حاول منعى من الظهور من خلال البرلمان وهيئة الاستثمار، مما زاد الفضول لدى الناس للمشاهدة، مؤكداً أنه تلقى العديد من مبادرات الصلح، ولكنها رفضها تماماً قائلاً: "ممكن اتصالح مع أى حد إلا الى يهينك ويتعرض لشرفك فيك وفى أهلك".

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